Расскажем тебе коротко о кое-чем интересном из жизни выдающихся людей. Сегодня вспомним Ибсена, Памука и Эдисона (по книге Мэйсона Карри " Режим гения. Распорядок дня великих людей ").

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Генрик Ибсен вдохновлялся портретом врага

Норвежский драматург имел довольно странные отношения со своей музой. Во время работы Ибсен любил созерцать портрет другого драматурга – шведа Августа Стриндберга, которого яростно ненавидел.

Иногда друзья спрашивали у Ибсена, что у него на стене делает портрет Стриндберга.

И норвежец отвечал: " Я не могу написать ни строчки, если на меня не смотрят эти безумные глаза!"

Томас Эдисон спал (а говорил, что не спит)

Великий изобретатель постоянно хвастался , что может спать всего 3 – 4 часа в день. Однако у Эдисона была привычка по несколько раз в день дремать, причем иногда в очень неподходящих местах – в лаборатории с реактивами или даже в шкафу.



Томас Эдисон мог заснуть мертвым сном в любое мгновение / Фото pinterest

Говорят, в периоды этих отключений разбудить изобретателя никто не мог.

Орхан Памук делал вид, что ходит на работу

Знаменитый турецкий писатель однажды признался, что не может работать там, где живет – настолько сильно укоренилась в нем привычка "ходить на работу".

Во время учебы в США Памук жил в скромной квартире и не мог позволить себе снимать помещение под офис.

Поэтому шел на хитрость: утром, прежде чем начать писать, Орхан завтракал, прощался с женой, выходил из дома и…

И некоторое время кружил по окрестностям, а потом возвращался домой и сосредоточенно и молча садился за письменный стол.