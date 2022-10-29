Парфумерний – це абсолютно новий бізнес для Ілона Маска. І – ні, це не жарт. Начебто. Хай там як, а ми на Men 24 зауважили, що користувачі затвітили вже десятки вбивчих мемів щодо цього.

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Маск матиме фірмовий запах

У своєму акаунті у своїй вже мережі твітер засновник Space X представив своє нове творіння – туалетну воду під назвою Burnt Hair ("спалене волосся"). А продає цю водичку Маскова ж компанія з будівництва тунелів The Boring Campany ("Нудна компанія", і – так, це така реальна фірма у Маска). За 100 доларів.

Мільярдер описує свій парфум як "найкращий на Землі". У червонувато-бурій склянці міститься рідина, яку компанія на офіційному сайті описує як "есенцію відразливого бажання". "Виділяйся в натовпі! Хай тебе помітять під час прогулянки в аеропорту", – додають у "Нудній компанії".



Ось такий вигляд мають парфуми від Маска / Фото з твітера Elon Musk

Парфуми "допомогли" зібрати гроші на Twitter

Гадаєш, дурниці та невдалий піар чи реклама? Аж ніяк. За перші 24 години після виходу Burnt Hair продали 20 000 пляшок на 2 мільйони доларів. До слова:

Раніше Маск просив своїх підписників: "Будь ласка, купіть мої парфуми, тоді я зможу купити Twitter". Як бачимо, люди скинулися.

Зауважимо, фізично "Спалене волосся" дійде до покупців у першому кварталі 2023. Тільки тоді люди зможуть дізнатися, як насправді пахнуть мільярдери.

Цікавинка. "З таким іменем, як у мене, вихід у світ парфумів був неминучим – чому я так довго пручався?!" — написав Маск у твітері. І дійсно: прізвище Маск означає "мускус" – тваринний продукт, який дуже часто використовують у композиціях парфумів.

І до смішного: дописувачі у твітері закидали Маска десятками мемів

Твітерята насміхаються з парфумів Маска, але купують, купують і купують: дивіться відео

Як у мережі сприйняли новину про "Спалене волосся" Маска: креативні фото з твітера