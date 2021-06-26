Українська письменниця знялася у піджаку на голе тіло: спокусливе фото 18+

Неймовірна Ірена Карпа вкотре потішила своїх підписників в інстаграмі. Цього разу вона виклала кадр, на якому позує у стильному чорному піджаку, одягненому на голе тіло. Спокусливе фото настільки сподобалося її прихильникам, що вони буквально не змогли стримувати захвату. Гайда насолоджуватися порцією краси від Ірени Карпи на Men 24!

Стильне фото Ірена Карпа зробила у Парижі, де вона зараз мешкає. А над кадром працювала українська фотографиня Таня Орлик. На ефектній світлині письменниця позує у чорному подовженому піджаку, одягненому на голе тіло. Доповнює спокусливий образ намисто з перлин.

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Ми не подивовані, що це фото не на жарт розбурхало підписників Ірени Карпи. Вони не лише були максимально щедрими на лайки, а й буквально засипали 40-річну красуню коментарями:

"Яка прекрасна фотка";

"Яка ти богиня";

"Ці ноги не можна ховати у штанях";

"Хочеться стати шматочком того каменя, на якому ти сидиш";

"Нереально красиво";

"Я в захваті";

"Розкішна";

"Справжня українська парижанка";

"Ці ноги нескінченні".

Ми теж у захваті від Ірени Карпи. Тож закликаємо тебе не лише поставити лайк під постом красуні, а й підписатися на неї. Гарантуємо, що тобі сподобається контент, яким ділиться неймовірна українська письменниця!

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