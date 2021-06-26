Украинская писательница снялась в пиджаке на голое тело: соблазнительное фото 18+

Невероятная Ирэна Карпа в очередной раз порадовала своих подписчиков в инстаграме. На этот раз она выложила кадр, на котором позирует в стильном черном пиджаке, одетом на голое тело. Соблазнительное фото настолько понравилось ее поклонникам, что они буквально не смогли сдерживать восторга. Айда наслаждаться порцией красоты от Ирэны Карпы на Men 24!

Стильное фото Ирэна Карпа сделала в Париже, где она сейчас живет. А над кадром работала украинская фотограф Таня Орлик. На эффектной фотографии писательница позирует в черном удлиненном пиджаке, одетом на голое тело. Дополняет соблазнительный образ жемчужное ожерелье.

Тебе понравится Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

Мы не удивлены, что это фото не на шутку взбудоражило подписчиков Ирэны Карпы. Они не только были максимально щедрыми на лайки, но и буквально засыпали 40-летнюю красавицу комментариями:

"Какая прекрасная фотка";

"Какая ты богиня";

"Эти ноги нельзя прятать в штанах";

"Хочется стать кусочком того камня, на котором ты сидишь";

"Невозможно красиво";

"Я в восхищении";

"Роскошная";

"Настоящая украинская парижанка";

"Эти ноги бесконечные".

Мы тоже в восторге от Ирэны Карпы. Поэтому призываем тебя не только поставить лайк под постом красавицы, но и подписаться на нее. Гарантируем, что тебе понравится контент, которым делится невероятная украинская писательница!

Наслаждайся Горячий "ангел" Victoria's Secret в крошечном бикини взбудоражил сеть: соблазнительные фото