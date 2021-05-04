Сексуальна українська актриса знялася топлес: гаряче фото, яке розбурхало мережу

4 травня 2021 , 01:44
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Джерело:

інстаграм Ірини Сопонару

Зірка "Жіночого кварталу" вирішила неабияк розбурхати користувачів мережі. Для цього Ірина Сопонару знялася топлес, відпочиваючи у Туреччині. Дивися гаряче фото 34-річної актриси на Men 24.

Як показує практика, море змушує людей роздягатися. І якщо ми витягаємо з шафи свої улюблені плавки, то красуні вбираються у круті купальники. Але зірки завжди діють на випередження. От як, наприклад, Ірина Сопонару. Якщо напередодні вона знялася у купальнику, то цього разу вирішила зробити фото топлес.

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"Океан всередині", – написала вона під постом, прикриваючи свої голі груди.

Підписникам Ірини Сопонару шалено сподобалося нове фото красуні. Тож не дивно, що вони не лише поставили безліч лайків, а й буквально засипали красуню коментарями:

  • "Яка красива";
  • "Краса, яку не можна описати словами";
  • "Оце просто супер";
  • "Сексуальна богиня";
  • "Чарівне тіло";
  • "Гаряча штучка";
  • "Яка спокуса";
  • "Більше б таких фотографій";
  • "Сміливо";
  • "Нема слів".

Ми теж не очікували побачити таке фото у своїй стрічці в інстаграмі. Тож свій лайк ми вже поставили. Тепер твоя черга поставити царський лайк Ірині Сопонару, а також підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від актриси.

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Автор: Назарій Лазур