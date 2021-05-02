Кайндлі Маєрс не втомлюється викладати на своїй сторінці в інстаграмі відверті фото. Цього разу чарівна та сексуальна модель знялася у червоному комплекті спідньої білизни, який неабияк розбурхав користувачів мережі.
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"Якби ви могли бути де завгодно, де б ви були зараз?", – спитала Кайндлі у своїх підписників.
Прихильникам сексуальної моделі шалено сподобалася серія світлин. Вони не лише засипали лайками Кайндлі Маєрс, а й залишили безліч коментарів під постом:
- "З тобою на пляжі";
- "Насправді розкішне тіло";
- "Сексуальна. Гаряча. Приваблива";
- "Ти настільки красива";
- "Вау, ти приголомшлива";
- "Бездоганна та чарівна дівчина";
- "Я хотів би жити з тобою по сусідству".
Ми б теж не відмовилися від такої сусідки. Підозрюємо, що до неї ми б щовечора ходили позичати сіль та цукор. Ти, мабуть, теж знаходив би безліч причин навідуватися до Кайндлі Маєрс. А поки підпишися на неї, поки вона не переїхала у твій будинок.
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