Нещодавно Біллі Айліш вразила нас зміною кольору свого волосся. Але на цьому 19-річна співачка вирішила не зупинятися. У новому образі вона знялася для британського глянцю VOGUE. І, змушені зауважити, не у балахонах, а у спідній білизні. Ти просто зобов'язаний це побачити на власні очі!

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Мені подобаються ці фотографії, і мені подобалося зніматися. Роби все, що хочеш і коли хочеш. До біса все,

– написала вона під одним з фото.

Ми б пожартували, що Біллі Айліш явно пустилася берега. Але ж ні: цей образ їй шалено личить. І ми просто приголомшені її сміливістю. Такою спокусливою та сексуальною ми співачку не очікували побачити, і тут такий сюрприз. Тож не дивно, що підписники Біллі теж вражені не на жарт:

"Ти така красива";

"Кисню, будь ласка";

"Вітаємо у новій ері";

"Це ти, Біллі? Ти настільки змінилася";

"Ти просто приголомшлива";

"Це бомба".

Біллі Айліш однозначно шокувала всіх. Якщо так далі піде, то ми побачимо співачку у вечірніх сукнях і купальниках? Було б дуже непогано. А поки насолоджуйся свіжими фото Біллі. А то раптом це одноразова акція.

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