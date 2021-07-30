Даша Трегубова однозначно викликає непідробний захват. Тож не дивно, що кожен її новий пост в інстаграмі не на жарт розбурхує користувачів соціальної мережі. От, наприклад, цього разу українська телеведуча виклала фото, на яких позує практично повністю голою.
Варте уваги Краще один раз побачити: Nemiroff запустив сміливу кампанію, присвячену барній культурі
"Мені подруга каже, що я лінива... і давно нічого не пишу в інстаграмі. Мені є чим виправдатися, чесно", – написала вона під публікацією.
Кадри, на яких можна помилуватися спокусливими вигинами Даші Трегубової, зібрали тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка ж ти жіночна";
- "Ну, не лінива, а красива!";
- "Фото дійсно високохудожні";
- "Ну як пережити таку красу?";
- "Неймовірно розкішно";
- "Чудова фігура";
- "Красиво. Ідеально. Граціозно";
- "Справжня богиня";
- "Даша, ви – неперевершена".
Даша Трегубова прикрила оголене тіло пальтом / Фото з інстаграму Трегубової
Гарячі фото Даші Трегубової розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Трегубової
Нам теж надзвичайно сильно подобається свіжий пост Даші Трегубової. Ба більше: ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї, щоб не пропустити свіжу порцію гаряченького від української телеведучої!
Тобі сподобається Найспокусливіші українські легкоатлетки Олімпіади-2020: гарячі фото красунь