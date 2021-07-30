Даша Трегубова однозначно викликає непідробний захват. Тож не дивно, що кожен її новий пост в інстаграмі не на жарт розбурхує користувачів соціальної мережі. От, наприклад, цього разу українська телеведуча виклала фото, на яких позує практично повністю голою.

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"Мені подруга каже, що я лінива... і давно нічого не пишу в інстаграмі. Мені є чим виправдатися, чесно", – написала вона під публікацією.

Кадри, на яких можна помилуватися спокусливими вигинами Даші Трегубової, зібрали тисячі лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти жіночна";

"Ну, не лінива, а красива!";

"Фото дійсно високохудожні";

"Ну як пережити таку красу?";

"Неймовірно розкішно";

"Чудова фігура";

"Красиво. Ідеально. Граціозно";

"Справжня богиня";

"Даша, ви – неперевершена".



Даша Трегубова прикрила оголене тіло пальтом / Фото з інстаграму Трегубової



Гарячі фото Даші Трегубової розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Трегубової

Нам теж надзвичайно сильно подобається свіжий пост Даші Трегубової. Ба більше: ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї, щоб не пропустити свіжу порцію гаряченького від української телеведучої!

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