Кадик або борлак: для чого потрібен чоловікам цей виступ на шиї

Джерело:24 канал
Кадик, борлак, адамове яблуко – це все про хрящ, який можна помітити на шиї тільки у чоловіків. Помітити легко, адже він помітно виступає вперед.
Християнське повір'я каже, що кадик виник в Адама, коли той відкусив шматочок плоду з Дерева пізнання добра і зла. Шматок, який застряг у горлі. Але ми поглянемо на нього з іншого кута – анатомічного. Безвідносно до походження.
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Не повіриш, але цей хрящ є й у жінок. Просто в жіночій анатомії він розташований під ширшим кутом, тому й не помітний.
Адже в юнаків у пубертатний період починає активно продукуватися тестостерон. Цей гормон впливає на формування особливої форми скелета, мускулатури, ріст волосся по всьому тілу. І – на формування кадика теж.
Кадик у чоловіків формується під час статевого дозрівання під впливом тестостерону / Фото unsplash
Головна функція кадика – перекривати дихальне горло, коли чоловік їсть.
Допоміжна функція кадика – співучасть в утворенні звуків.
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