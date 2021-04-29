Кадик або борлак: для чого потрібен чоловікам цей виступ на шиї

Кадик, борлак, адамове яблуко – це все про хрящ, який можна помітити на шиї тільки у чоловіків. Помітити легко, адже він помітно виступає вперед.

Християнське повір'я каже, що кадик виник в Адама, коли той відкусив шматочок плоду з Дерева пізнання добра і зла. Шматок, який застряг у горлі. Але ми поглянемо на нього з іншого кута – анатомічного. Безвідносно до походження.

Це цікаво Та нащо той куприк, або 6 частин тіла, без яких можна й обійтися

Кадик і анатомія

Не повіриш, але цей хрящ є й у жінок. Просто в жіночій анатомії він розташований під ширшим кутом, тому й не помітний.

Власне, у маленьких хлопчиків і дівчаток щитовидний хрящ однаково непомітний.

Та під час дорослішання у чоловіків кадик починає випирати. Приблизно тоді ж, коли ламається голос.

Адже в юнаків у пубертатний період починає активно продукуватися тестостерон. Цей гормон впливає на формування особливої ​​форми скелета, мускулатури, ріст волосся по всьому тілу. І – на формування кадика теж.



Кадик у чоловіків формується під час статевого дозрівання під впливом тестостерону / Фото unsplash

Функції адамового яблука

Головна функція кадика – перекривати дихальне горло, коли чоловік їсть.

Процес можна зауважити під час ковтання – кадик підіймається, коли людина ковтає їжу чи рідину, а потім опускається, щоб дихальне горло пропустило повітря під час вдиху.

У жінок все працює так само – як і в чоловіків. Просто не так помітно назовні. Тим часом хрящ працює і виконує свою функцію – захищає від задухи.

Допоміжна функція кадика – співучасть в утворенні звуків.

Хрящ сполучений з гортанню, тож впливає на формування високих і низьких звуків під час мовлення.

Чим вище звук із голосових зв'язок – тим вище підіймається кадик, злегка затискаючи просвіт гортані. І навпаки, чим нижче кадик – тим нижчий виходить звук.

– це один з основних факторів формування чоловічого низького голосу. А також, певною мірою, показник тестостерону (чим його більше в організмі – тим більше кадик помітний).

Варто знати Які м'язи слід тренувати чоловікові, щоб подобатися жінкам