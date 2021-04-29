Кадык: для чего нужен мужчинам этот выступ на шее
Кадык или адамово яблоко – это хрящ, который можно заметить на шее только у мужчин. Заметить легко, ведь он значительно выступает вперед.
Источник:24 канал
Христианское поверье говорит, что кадык возник у Адама, когда тот откусил кусочек плода с Древа познания добра и зла. Кусок, который застрял в горле. Но мы посмотрим на него с другого угла – анатомического. Безотносительно к происхождению.
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Кадык и анатомия
Не поверишь, но этот хрящ есть и у женщин. Просто в женской анатомии он расположен под более широким углом, поэтому и не заметен.
- Собственно, у маленьких мальчиков и девочек щитовидный хрящ одинаково незаметен.
- Но во время взросления у мужчин кадык начинает выпирать. Примерно тогда же, когда ломается голос.
Ведь у юношей в пубертатный период начинает активно вырабатываться тестостерон. Этот гормон влияет на формирование особой формы скелета, мускулатуры, рост волос по всему телу. И – на формирование кадыка тоже.
Кадык у мужчин формируется в период полового созревания под влиянием тестостерона / Фото unsplash
Функции адамового яблока
Главная функция кадыка – перекрывать дыхательное горло, когда человек ест.
- Процесс можно заметить во время глотания – кадык поднимается, когда человек глотает пищу или жидкость, а затем опускается, чтобы дыхательное горло пропустило воздух при вдохе.
- У женщин все работает точно так же – как и у мужчин. Просто не так заметно вовне. Тем временем хрящ работает и выполняет свою функцию – защищает от удушья.
Вспомогательная функция кадыка – соучастие в образовании звуков.
- Хрящ соединен с гортанью, поэтому влияет на формирование высоких и низких звуков во время речи.
- Чем выше звук из голосовых связок – тем выше поднимается кадык, слегка зажимая просвет гортани. И наоборот, чем ниже кадык – тем ниже получается звук.
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