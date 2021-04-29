Кадык или адамово яблоко – это хрящ, который можно заметить на шее только у мужчин. Заметить легко, ведь он значительно выступает вперед.

Христианское поверье говорит, что кадык возник у Адама, когда тот откусил кусочек плода с Древа познания добра и зла. Кусок, который застрял в горле. Но мы посмотрим на него с другого угла – анатомического. Безотносительно к происхождению.

Это интересно Да зачем тот копчик нужен, или 6 частей тела, без которых можно и обойтись

Кадык и анатомия

Не поверишь, но этот хрящ есть и у женщин. Просто в женской анатомии он расположен под более широким углом, поэтому и не заметен.

Собственно, у маленьких мальчиков и девочек щитовидный хрящ одинаково незаметен.

Но во время взросления у мужчин кадык начинает выпирать. Примерно тогда же, когда ломается голос.

Ведь у юношей в пубертатный период начинает активно вырабатываться тестостерон. Этот гормон влияет на формирование особой формы скелета, мускулатуры, рост волос по всему телу. И – на формирование кадыка тоже.



Кадык у мужчин формируется в период полового созревания под влиянием тестостерона / Фото unsplash

Функции адамового яблока

Главная функция кадыка – перекрывать дыхательное горло, когда человек ест.

Процесс можно заметить во время глотания – кадык поднимается, когда человек глотает пищу или жидкость, а затем опускается, чтобы дыхательное горло пропустило воздух при вдохе.

У женщин все работает точно так же – как и у мужчин. Просто не так заметно вовне. Тем временем хрящ работает и выполняет свою функцию – защищает от удушья.

Вспомогательная функция кадыка – соучастие в образовании звуков.

Хрящ соединен с гортанью, поэтому влияет на формирование высоких и низких звуков во время речи.

Чем выше звук из голосовых связок – тем выше поднимается кадык, слегка зажимая просвет гортани. И наоборот, чем ниже кадык – тем ниже получается звук.

Итак, кадык у мужчины – это один из основных факторов формирования мужского низкого голоса. А также, в некотором роде, показатель тестостерона (чем его больше в организме – тем больше кадык заметен).