Які м'язи слід тренувати чоловікові, щоб подобатися жінкам
І без спойлерів зрозуміло, що чоловік повинен тренувати всі м'язи рівномірно. І для того, аби подобатися жінкам, і щоб подобатися собі. Але які ж чоловічі м'язи подобаються жінкам найбільше?
Джерело:24 канал
Є такі чоловіки, що до напівсмерті заганяють себе в спортзалі, щоб вражати всіх без винятку жінок. Насправді такого робити нема підстав: жінки дивляться на чоловічі м'язи інакше, ніж інструктори з фітнесу чи реслінгу.
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Ми ж розповімо сьогодні, на які м'язи треба робити акцент (за матеріалами сайту AskMen).
Спина
- Спина – вона розповідає про силу і витривалість чоловіка.
- Прості вправи – нахили зі штангою, підтягування широким хватом, нахили з гантелями.
На м'язи спини й сідниці, за опитуванням AskMen, жінки задивляються найчастіше / Фото unsplash
Сідниці
- Сідниці – показують впевненість і сексуальність чоловіка.
- Прості вправи – присідання, випади, зворотні згинання.
Плечі
- Плечі – сигналізують жінці про чоловічу надійність.
- Прості вправи – підтягування, підіймання гантелей на біцепс, жим штанги.
Далі за популярністю – плечі й прес, і на 5 місці – ноги / Фото insplash
Прес
- Прес – демонструє стійкість та міць.
- Прості вправи – бічні скручування і підйоми ніг на висі з поворотом.
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І ноги
- Ноги – свідчать про прудкість та вправність чоловіка.
- Прості вправи – присідання, випади, жим ногами.
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