Канадська легкоатлетка Аліша Ньюмен приміряла костюм на голе тіло

Ми не можемо вічність говорити про моделей і зірок шоубізнесу. Пора нарешті заглянути до спортсменок. Їм, до слова, теж є чим похизуватися. Насолоджуйся гарячим фото Аліші Ньюмен.

Спокуслива канадська легкоатлетка Аліша Ньюмен поділилася зі своїми підписниками гарячим фото. На ньому вона постала у чорному брючному костюмі. Як ти вже зрозумів, приміряла вона одяг на голе тіло.

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У той момент, коли ви кажете мені, що це неможливо, я кажу вам, що ви думаєте надто скромно,

– написала вона під постом.

І ми не сперечатимемося з Алішою Ньюмен. На нашу думку, немає нічого неможливого. Потрібно просто докласти більше зусиль. Що ж стосується публікації спортсменки, то її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти надзвичайно красива";

"Приголомшлива Аліша";

"Твоя привабливість не знає меж";

"Ти абсолютно надзвичайна";

"Дуже гаряча та дивовижна";

"Найкрасивіша жінка у мережі";

"Я закоханий у тебе і твій образ";

"Справжнє полум'я".



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Слідкувати за Алішою Ньюмен в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально рекомендуємо тобі долучитися до її армії прихильників. Це дозволить бути одним з перших, хто насолоджуватиметься черговим гарячим фото спортсменки.