Канадська легкоатлетка Аліша Ньюмен приміряла костюм на голе тіло
Джерело:інстаграм Аліші Ньюмен
Ми не можемо вічність говорити про моделей і зірок шоубізнесу. Пора нарешті заглянути до спортсменок. Їм, до слова, теж є чим похизуватися. Насолоджуйся гарячим фото Аліші Ньюмен.
Спокуслива канадська легкоатлетка Аліша Ньюмен поділилася зі своїми підписниками гарячим фото. На ньому вона постала у чорному брючному костюмі. Як ти вже зрозумів, приміряла вона одяг на голе тіло.
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У той момент, коли ви кажете мені, що це неможливо, я кажу вам, що ви думаєте надто скромно,
– написала вона під постом.
І ми не сперечатимемося з Алішою Ньюмен. На нашу думку, немає нічого неможливого. Потрібно просто докласти більше зусиль. Що ж стосується публікації спортсменки, то її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти надзвичайно красива";
- "Приголомшлива Аліша";
- "Твоя привабливість не знає меж";
- "Ти абсолютно надзвичайна";
- "Дуже гаряча та дивовижна";
- "Найкрасивіша жінка у мережі";
- "Я закоханий у тебе і твій образ";
- "Справжнє полум'я".
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Слідкувати за Алішою Ньюмен в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально рекомендуємо тобі долучитися до її армії прихильників. Це дозволить бути одним з перших, хто насолоджуватиметься черговим гарячим фото спортсменки.