Канадская легкоатлетка Алиша Ньюмен примерила костюм на голое тело
Источник:инстаграм Алиши Ньюмен
Мы не можем вечность говорить о моделях и звездах шоу-бизнеса. Пора наконец-то заглянуть к спортсменкам. Им, к слову, тоже есть чем похвастаться. Наслаждайся горячим фото Алиши Ньюмен.
Соблазнительная канадская легкоатлетка Алиша Ньюмен поделилась со своими подписчиками горячим фото. На нем она предстала в черном брючном костюме. Как ты понял, примерила она одежду на голое тело.
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В тот момент, когда вы мне говорите, что это невозможно, я говорю вам, что вы думаете слишком скромно,
– написала она под постом.
И мы не будем спорить с Алишей Ньюмен. По нашему мнению, нет ничего невозможного. Нужно просто приложить больше усилий. Что касается публикации спортсменки, то ее буквально засыпали лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты очень красивая";
- "Потрясающая Алиша";
- "Твоя привлекательность не знает границ";
- "Ты совершенно удивительна";
- "Очень горячая и удивительная";
- "Самая красивая женщина в сети";
- "Я влюблен в тебя и твой образ";
- "Настоящее пламя".
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Следить за Алишей Ньюмен в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально рекомендуем тебе приобщиться к ее армии поклонников. Это позволит быть одним из первых, кто будет наслаждаться очередным горячим фото спортсменки.