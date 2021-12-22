Не став винятком її останній пост. На світлині, якою Кароліна Стамаре поділилася зі своїми прихильниками, вона позує у розкішній чорній сукні. Особливої ж уваги заслуговує глибоке декольте. Саме на ньому, будемо відвертими, ми залипли на кілька хвилин.

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Підписники Кароліни Стамаре, як і ми, у захваті від розкішної красуні. Про це свідчить не лише той факт, що їхня армія щодня зростає. Вони ще й максимально щедрі на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти надзвичайно бездоганна";

"Міс Красуня";

"Завжди розкішна та сексуальна";

"Ти прекрасна та дивовижна";

"Твій образ дуже і дуже спокусливий";

"Чарівна та приваблива";

"Абсолютно приголомшлива".



Кароліна Стамаре приміряла розкішну сукню з глибоким декольте / Фото з інстаграму Стамаре

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Слідкувати за Кароліною Стамаре в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто милуватиметься її гарячими фото!