Не став винятком її останній пост. На світлині, якою Кароліна Стамаре поділилася зі своїми прихильниками, вона позує у розкішній чорній сукні. Особливої ж уваги заслуговує глибоке декольте. Саме на ньому, будемо відвертими, ми залипли на кілька хвилин.
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Підписники Кароліни Стамаре, як і ми, у захваті від розкішної красуні. Про це свідчить не лише той факт, що їхня армія щодня зростає. Вони ще й максимально щедрі на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Ти надзвичайно бездоганна";
- "Міс Красуня";
- "Завжди розкішна та сексуальна";
- "Ти прекрасна та дивовижна";
- "Твій образ дуже і дуже спокусливий";
- "Чарівна та приваблива";
- "Абсолютно приголомшлива".
Кароліна Стамаре приміряла розкішну сукню з глибоким декольте / Фото з інстаграму Стамаре
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