Канадська зірка Playboy знялася голою на боксерському рингу: ефектне фото

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Стефані Гурзанські. Сексуальна канадська модель не на жарт розбурхала і нас, і своїх підписників.

А зробила вона це за допомогою ефектного кадру, який красуня виклала на своєму інстаграмі. На ньому Стефані Гурзанські позує абсолютно голою на боксерському рингу. Задля справедливості мусимо відзначити, що з вбрання на ній хіба боксерські рукавички та стильні босоніжки на шпильці. Цією публікацією можна милуватися вічність!

Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

"Переможниця", – так лаконічно вона написала під постом.

І вона таки переможниця. Щонайменше тому, що їй вдалося завоювати стільки сердець відразу. Не лише наша редакція, а й віддана армія прихильників Стефані Гурзанські у захваті від неї. Тож не дивно, що під публікацією назбиралося чимало лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти завжди переможниця";

"Я закоханий у тебе";

"Я хочу це розбачити, щоб мати можливість знову вперше помилуватися тобою";

"Абсолютно приголомшлива";

"Ох, яка ж ти красива";

"Моя королева. Ти найкраща жінка у світі";

"Моя сексуальна дівчинка";

"Ти відправила мене в нокаут";

"У тобі вирує неприборкане полум'я";

"Фото, від якого неможливо відірвати погляду".



Стефані Гурзанські відправила підписників в нокаут / Фото з інстаграму Гурзанські

Тобі сподобається Телеведуча Валерія Крук засвітила пишний бюст під час відпочинку на Занзібарі

Стефані Гурзанські викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем її армія прихильників лише зростає. Тебе ж ми буквально закликаємо підписатися на зірку Playboy, якщо ти досі цього не зробив. Не проґав можливості одним з перших насолоджуватися її гарячими фотографіями.