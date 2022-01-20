На одній з останніх світлин, яку вона виклала у мережі, красуня позує у крихітному бікіні. А найцінніше те, що він дозволяє вдосталь намилуватися пишним бюстом Валерії Крук. Чим ми й рекомендуємо тобі зайнятися.

Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

Світлина телеведучої сподобалася не лише нашій редакції. У захваті від зірки також її підписники. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів під публікацією. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти красуня";

"Лєра, фото з Занзібару просто шикарні";

"Богиня. Люблю тебе";

"Дуже красиві фото з відпочинку";

"Мила та найкрасивіша дівчина у мережі";

"Кожна твоя фотосесія – витвір мистецтва".



Підписники Валерії Крук у захваті від її краси / Фото з інстаграму Крук

У цьому купальнику телеведуча уже знімалася. Тож було б несправедливо позбавляти тебе можливості помилуватися й іншими її світлинами.



Фігура Валерії Крук викликала справжній фурор / Фото з інстаграму Крук



Фігура Валерії Крук викликала справжній фурор / Фото з інстаграму Крук Фігура Валерії Крук викликала справжній фурор / Фото з інстаграму Крук

Насолоджуйся Слава Камінська знялася у крихітному бікіні: прихильники співачки у захваті

Якщо ти досі не підписаний на Валерію Крук, то пора це нарешті зробити. Стань частиною її відданої армії прихильників. Усе для того, щоб одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона регулярно викладає у мережу.