Кара Дель Торо оголила груди під час відпочинку у Флориді

Цього разу під нашим прицілом сексуальна Кара Дель Торо. Американська модель вкотре не на жарт розбурхала свою армію прихильників. Зробила вона це за допомогою серії світлин, на яких красуня позує топлес. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!

Серію фотографій Кара Дель Торо зробила під час відпочинку у Флориді. Не дивно, що оголеність на цих кадрах добряче так розігріла уяву її підписників.

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Вони не лише були надзвичайно щедрими на лайки, а й не забували писати коментарі під публікацією Кари Дель Торо. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"Приголомшлива";

"Яка ж ти красива";

"Дуже мила";

"Солодка Кара";

"Надзвичайна";

"Сексуальна, гаряча, пікантна";

"Чарівна і дуже спокуслива";

"Дівчина з моїх мрій".



Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо



Кара Дель Торо знялася топлес / Фото з інстаграму Дель Торо

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Кара Дель Торо однозначно викликає непідробний захват. Тож найкраще, що ти можеш зараз зробити, – підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького?