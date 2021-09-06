Такого від Крістіни Агілери ми не очікували, а вона взяла і здивувала нас. Тож не дивно, що голі груди співачки привернули до себе максимум уваги. Годі говорити про те, що варто побачити на власні очі!

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Світлини Крістіни Агілери шалено сподобалися її підписникам. Про це свідчать десятки тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі для тебе:

"Як завжди приваблива";

"Справжня досконалість";

"Я люблю тебе, крихітко";

"Я не можу дихати";

"Найкрасивіша жінка на землі";

"Ти занадто роздягнена";

"Надзвичайно сексуальна королева";

"Ти розпалила у мені вогонь".



Крістіна Агілера знялася топлес / Фото з інстаграму Агілери



Крістіна Агілера знялася топлес / Фото з інстаграму Агілери

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Крістіна Агілера однозначно заслуговує на твій лайк. Ба більше: ми рекомендуємо підписатися на сексуальну співачку. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото.