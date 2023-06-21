Міфи про кардіотренування, в слід припинити вірити негайно

Існує багато кардіо-міфів про те, як потрібно займатися кардіо або якою має бути тривалість тренувань, щоб досягти хороших результатів. Але віра в них лише змарнує твій час і ускладнить досягнення поставлених цілей.

Кардіотренування має безліч переваг: воно допомагає тобі бути у формі, корисне для серця і навіть психічного здоров'я, зміцнює кістки і допомагає спалювати жир. Тож, багато експертів рекомендують виділити для нього місце у твоєму щоденному тренувальному графіку. Ми ж допоможемо зруйнувати поширені міфи, які витають навколо цієї теми.

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1. Щоб схуднути, потрібно лише кардіо

Звичайно, кардіо може допомогти тобі схуднути, особливо якщо ти новачок, коли значно легше і швидше побачити результати. Але це не єдине, що тобі потрібно, і не найефективніше.

Фахівці рекомендують займатися силовими тренуваннями з обтяженнями, оскільки це сприяє нарощуванню м'язів, а м'язи спалюють більше калорій, щоб функціонувати, що може допомогти тобі швидше схуднути. Крім того, обтяження допомагають набути сили і витривалості, тому кардіо має йти пліч-о-пліч з силовими тренуваннями.



Кардіо допомагає схуднути, але не зациклюйся на цьому / Фото Drazen Zigic

2. Тобі потрібна щонайменше година кардіотренувань

Багато людей не займаються спортом, тому що думають, що у них немає часу на повноцінне тренування. Правда полягає в тому, що доведено, що короткі заняття також можуть бути ефективними, якщо ти звертаєш увагу на інтенсивність, типи вправ і узгоджуєш їх з твоєю підготовкою.

Існують вправи тривалістю до 7 хвилин, які допоможуть тобі стати більш дисциплінованим, покращити фізичну форму та попрацювати над своїм здоров'ям. Варто поєднувати короткі та довгі тренування, щоб час не був проблемою.

3. Кардіо спалює м'язи і руйнує досягнуті результати

Багато людей, які прагнуть набрати м'язову масу, в кінцевому підсумку відмовляються від кардіотренувань. Все тому, що вони вважають, що можуть знищити досягнуті результати та вбити м'язову масу, але це не так.

Згідно з Tempo, правильне виконання кардіотренувань допоможе тобі збільшити силу і м'язову масу. Безумовно, не варто зловживати або перестаратися, але й не варто впадати в крайнощі, виключаючи кардіо зі свого розпорядку дня.



Кардіотренування не можуть спалити твої м'язи / Фото Drazen Zigic

4. Біль – це частина процесу

Коли ти змінюєш свій режим, збільшуєш вагу, кількість повторень або робиш щось інше, ти можеш відчувати біль у м'язах. Але біль – це вже ненормально, і не варто відчувати, що все тіло болить під час тренування.

Ти повинен навчитися слухати своє тіло і зупинятися, якщо відчуваєш біль, який не є нормальним. Адже це може бути ознакою того, що щось не так або що ти робиш щось неправильно.

5. Кардіо повинно бути на першому місці у розпорядку дня

Необов'язково робити кардіотренування першочерговими у своєму розпорядку дня. Насправді ти повинен робити їх у той час, який найкраще відповідає твоїм потребам.

Наприклад, якщо кардіо залишає тебе занадто виснаженими, то краще робити його після вправ з обтяженнями, щоб не виснажуватись після тренування. Або ж ти можеш почати з кардіо, щоб розігрітися і підготуватися до тренування. Але в такому випадку кардіо повинно бути дуже легким, оскільки дослідження в Journal of Strength and Conditioning Research показало, що воно може вичерпати твою енергію і негативно вплинути на продуктивність.

6. Щоб спалити жир, потрібно збільшити інтенсивність

Високоінтенсивні HIIT-тренування були створені для того, щоб за короткий час підштовхнути тебе до максимуму. Це, безумовно, допомагає спалювати більше калорій за хвилину, але, згідно з Insider, це неправда, що вони можуть допомогти тобі спалити більше жиру, ніж сеанси не високої інтенсивності, оскільки багато спалених калорій надходять з нежирних джерел.

За даними сайту, для спалювання жиру потрібно почати використовувати запаси твого тіла, а для цього тобі потрібно більше стабільного кардіо. Прагни працювати на 65% від твоєї потужності протягом 30 – 60 хвилин.

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Кардіотренування – не панацея. Цілком і повністю покладатися на них не варто. З іншого боку, вони можуть принести максимум користі. Головне – правильно поєднувати їх з іншими видами фізичної активності.