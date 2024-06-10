Порівнюють з Джозефіною Джексон: гарячі фото Катерини Мазуренко з МастерШефу 13

Катя Рибалка Мазуренко хоч і не перемогла у 13 шоу проєкту МастерШеф, вона запам'яталася багатьом. По-перше, вона любить риболовлю. По-друге, має бездоганні форми!

Цього разу у рубриці #Хтивий_понеділок Men 24 більше розповість про Катю Мазуренко та закликає на неї підписатися, якщо ти досі цього не зробив. Повір, у неї дуже і дуже годний контент!

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Прихильниця риболовлі

Як зазначали в анкеті на сайті СТБ, Катерині Мазуренко – 31 рік. І сама вона – з Києва. Дівчина, коли починала свою участь у проєкті, була маркетологом у сімейному бізнесі, а також займалася продажем товарів для риболовлі.

Власне, вона веде свій блог на ютубі, а також тіктоці. Там вона розповідає про риболовлю. Причому, за словами Каті, риболовля – не хобі. Вона переконана, що це заняття – мистецтво.

Катя Мазуренко знімає блоги про рибалку: дивися відео

Катю порівнюють з Джозефіною Джексон

Особистий рекорд Каті Рибалки Мазуренко – щука на 13 кілограмів. Цікаво, що до рекорду України не вистачило буквально 100 грамів. А ще вона зловила коропа на 18 кілограмів.

Раніше Катя виклала у своєму тіктоці відео. У ньому вона зауважила, що кілька разів читала, що її порівнюють з Джозефіною Джексон. Гору таки взяла цікавість, і вона вбила у пошук, хто ж ця Джозефіна. І коли виявила, то у неї виникло питання, чи сприймати це як комплімент.

Катю Мазуренко порівняли з Джозефіною Джексон: дивися відео

Мабуть, її прихильники просто у захваті від фізичної форми Каті. Власне, учасниця МастерШефа регулярно навідується до спортзалу й у своєму тіктоці розповідає історію трансформації. Власне, далі ми покажемо спокусливі фото та відео Каті Рибалки!

Катя Рибалка готує сніданок у купальнику: дивися відео

Катя Рибалка показала пишні сідниці фанатам / Фото з інстаграму Рибалки

Катя Мазуренко ловить рибу / Фото з інстаграму Мазуренко

Катя Мазуренко регулярно ходить до спортзалу / Фото з інстаграму Мазуренко

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Якщо ти досі не підписався на Катю Рибалку Мазуренко, то варто зробити це негайно. Гарантуємо, вона має чим потішити тебе!