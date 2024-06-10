Сравнивают с Джозефиной Джексон: горячие фото Екатерины Мазуренко с МастерШефа 13

Катя Рыбалка Мазуренко хоть и не победила в 13 шоу проекта МастерШеф, она запомнилась многим. Во-первых, она любит рыбалку. Во-вторых, имеет безупречные формы!

На этот раз в рубрике #Хтивый_понедельник Men 24 больше расскажет о Кате Мазуренко и призывает на нее подписаться, если ты до сих пор этого не сделал. Поверь, у нее очень и очень годный контент!

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Поклонница рыбалки

Как отмечали в анкете на сайте СТБ, Екатерине Мазуренко – 31 год. И сама она – из Киева. Девушка, когда начинала свое участие в проекте, была маркетологом в семейном бизнесе, а также занималась продажей товаров для рыбалки.

Собственно, она ведет свой блог на ютьюбе, а также тиктоке. Там она рассказывает о рыбалке. Причем, по словам Кати, рыбалка – не хобби. Она убеждена, что это занятие – искусство.

Катя Мазуренко снимает блоги о рыбалке: смотри видео

Катю сравнивают с Джозефиной Джексон

Личный рекорд Кати Рыбалки Мазуренко – щука на 13 килограммов. Интересно, что до рекорда Украины не хватило буквально 100 граммов. А еще она поймала карпа на 18 килограммов.

Ранее Катя выложила в своем тиктоке видео. В нем она заметила, что несколько раз читала, что ее сравнивают с Джозефиной Джексон. Гору таки взяло любопытство, и она вбила в поиск, кто же эта Джозефина. И когда обнаружила, то у нее возник вопрос, воспринимать ли это как комплимент.

Катю Мазуренко сравнили с Джозефиной Джексон: смотри видео

Видимо, ее поклонники просто в восторге от физической формы Кати. Собственно, участница МастерШефа регулярно наведывается в спортзал и в своем тиктоке рассказывает историю трансформации. Собственно, далее мы покажем соблазнительные фото и видео Кати Рыбалки!

Катя Рыбалка готовит завтрак в купальнике: смотри видео

Катя Рыбалка показала пышные ягодицы фанатам / Фото из инстаграма Рыбалки

Катя Мазуренко ловит рыбу / Фото из инстаграма Мазуренко

Катя Мазуренко регулярно ходит в спортзал / Фото из инстаграма Мазуренко

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Если ты до сих пор не подписался на Катю Рыбалку Мазуренко, то стоит сделать это немедленно. Гарантируем, ей есть чем порадовать тебя!