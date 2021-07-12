Кетрін Зета-Джонс похизувалася неабиякою гнучкістю у купальнику: гаряче відео

Британська акторка Кетрін Зета-Джонс вирішила не обмежуватися лише світлинами. Вона ще й зняла круте відео, на якому похизувалася неабиякою гнучкістю. Гайда разом з Men 24 дивитися, на що здатна зірка "Дванадцяти друзів Оушена".

Мільйонній армії підписників Кетрін Зета-Джонс казково пощастило цього тижня. Британська актриса вирішила не просто показати свою розкішну фігуру, а зробила це в оригінальний спосіб. Для цього 51-річна красуня показала неабияку гнучкість у купальнику.

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"Просто як ранок неділі", – написала вона під постом.

Підписники за лічені години поставили понад 800 тисяч лайків під публікацією актриси. А ще вони були максимально щедрими на коментарі та компліменти. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Вау, маєш приголомшливий вигляд";

"Надзвичайно крута";

"Нічого собі. Фантастична";

"Дуже сексуальна";

"Твоя фігура вражає";

"Неймовірне тіло, Кетрін";

"Ти завжди була моєю фавориткою".

Нам теж шалено подобається розкішна Кетрін Зета-Джонс. Тож ми буквально закликаємо тебе не лише поставити лайк актрисі, а й підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від красуні?

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