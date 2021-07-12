Кэтрин Зета-Джонс похвасталась выдающеюся гибкостью в купальнике: горячее видео

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс решила не ограничиваться только фотографиями. Она еще и сняла крутое видео, на котором похвасталась выдающеюся гибкостью. Айда вместе с Men 24 смотреть, на что способна звезда "Двенадцати друзей Оушена".

Миллионной армии подписчиков Кэтрин Зета-Джонс сказочно повезло на этой неделе. Британская актриса решила не просто показать свою роскошную фигуру, а сделала это оригинальным способом. Для этого 51-летняя красотка показала выдающеюся гибкость в купальнике.

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"Просто как утро воскресенья", – написала она под постом.

Подписчики за считанные часы поставили более 800 тысяч лайков под публикацией актрисы. А еще они были максимально щедрыми на комментарии и комплименты. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Вау, имеешь потрясающий вид";

"Чрезвычайно крутая";

"Ничего себе. Фантастическая";

"Очень сексуальная";

"Твоя фигура поражает";

"Невероятное тело, Кэтрин";

"Ты всегда была моей фавориткой".

Нам тоже безумно нравится роскошная Кэтрин Зета-Джонс. Поэтому мы буквально призываем тебя не только поставить лайк актрисе, но и подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от красавицы?

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