З друзями, сусідами чи незнайомцями: учені розповіли, з ким зраджують найчастіше

На жаль, зради – не щось надзвичайно екзотичне. Тож не дивно, що учені регулярно проводять усілякі опитування, щоб виявити причини стрибків у гречку. Одне з досліджень присвячене тому, з ким зраджують найчастіше. Можливо, пора звернути увагу на милого сусіда по поверху або старого шкільного друга своєї коханої?

Звичайно ж, ми жартуємо. Але ж у кожному жарті є лише доля жарту, правда ж? От науковці провели чергове дослідження, щоб виявити, з ким зраджують найчастіше. Як думаєш, мовиться про друзів, сусідів чи загадкових незнайомців?

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У "Журналі сімейної психології" з'явилися результати спостереження. Його присвятили темі зрад. А зокрема тому, з ким найчастіше стрибають у гречку. Загалом у спостереженні брали участь 13 030 американців. Учених особливо цікавили саме ті респонденти, які зраджували своєму партнерові.



Учені хотіли дізнатися, з ким зраджують найчастіше / Фото Unsplash

Їм поставили просте питання: З ким саме ви зрадили? Звичайно ж, у респондентів були варіанти відповіді:

близький друг;

сусід, колега або давній знайомий;

незнайомець;

людина, якій ви заплатили за секс;

інший варіант.

Відповідь шокувала нас

Готовий дізнатися правду про зради? Зізнаємося, що результати нас шокували неабияк. Виявилося, що 53,5% респондентів відповіли "близький друг". Це не означає, що потрібно параноїдально забороняти своїй коханій спілкуватися з друзями. Але варто бути уважним, щоб не проґавити момент, коли тобі наставили роги.



Виявилося, що найчастіше зраджують з близькими друзями / Фото Unsplash

Другу позицію рейтингу зрад посів варіант "сусід, колега або давній знайомий". За неї свій голос віддали 29,4% респондентів. А от 21% зізнався, що зраджував з випадковими незнайомцями. 7,9% опитаних зауважили, що заплатили за секс на стороні.

Раніше науковці вирішили дізнатися, хто з більшою ймовірністю вибачить зраду: чоловіки чи жінки. Згідно з дослідженням, чоловіки з більшою ймовірністю пробачають роман на стороні, якщо порівнювати з жінками. І цифри, будемо відвертими, шокують не менше.

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