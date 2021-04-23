До літа залишається не так уже й багато часу. Тож ти можеш сміливо планувати вихідні, проведені разом з коханою дорогою, наприклад, до Карпат. А ми то чудово знаємо, що автомобіль – одне з улюблених місць для заняття сексом. І ці поради допоможуть тобі отримати ще більше задоволення від цього процесу.

До твоєї уваги 5 гарячих позицій, які ідеально підійдуть для сексу в автомобілі. Гарантуємо, що ви будете задоволені не лише поїздкою, а й можливістю урізноманітнити ваше інтимне життя!

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Яку б позу ти не обрав, переконайся: що заглушив двигун, поставив авто на ручник, а також вибрав місце, де вашу інтимну пригоду ніхто не побачить. Успіхів!

1. Автомобільний місіонер

Тут усе максимально просто. Тобі потрібно відкинути переднє сидіння. Попроси дівчину лягти на нього, а сам вибирайся на неї. Для максимального задоволення рекомендуємо твоїй партнерці підняти ноги. Це дозволить вам досягнути глибшого проникнення.

Ця позиція ідеальна для тих, хто не може похизуватися шаленою гнучкістю свого тіла. Але потрібно бути обережним, щоб не травмуватися у пориві пристрасті. Тож віддай перевагу чуттєвому, а не агресивному сексу.



Секс в автомобілі – чудова нагода прокачати інтимне життя / Фото Unsplash

2. Пасажирка зверху

Тобі потрібно лягти на заднє сидіння, а твоїй партнерці – сісти на тебе зверху. Здавалося б, це звичайна вершниця. Але під час заняття сексом у цій позиції в машині ти зрозумієш, що це зовсім не так. По-перше, партнерка повинна ближче нахилитися до тебе. По-друге, зміниться амплітуда рухів. Усе це вкупі подарує нові приємні відчуття.

У цій позиції ти зможеш насолоджуватися її спокусливими вигинами. Але потрібно бути обережним, щоб вона не вдарилася об дах автомобіля. Тож слідкуй за її рухами.

3. Секс-сервіс

Хто не мріяв бодай раз у житті зайнятися сексом на капоті автомобіля? Найпростіше, що ти можеш зробити, – попросити її повернутися до тебе спиною, спершись об капот. Також можеш посадити її на капот, закинувши ноги собі на плечі.

Цей варіант ідеально підійде для стимуляції точки G. Але варто пам'ятати, що у спеку займатися сексом на капоті – не найкраща ідея. Ти ж не хочеш перейти від умовного поняття "смажити" до реального, правда ж?



Секс на капоті авто – популярна секс-мрія багатьох чоловіків / Фото Unsplash

4. Дівчина у вікні

Ще один варіант сексу на задньому сидінні. Для цього твоя партнерка повинна стати на коліна, спершись своїми долонями об лобове скло. Твоя ж задача – комфортно прилаштуватися позаду. Попроси партнерку поставити свої стегна максимально близько, щоб вона не звалилася з диванчика. Та й тобі буде значно приємніше.

5. Поміж крісел

Посади свою партнерку на заднє сидіння. Тобі ж слід стати колінами на підлогу перед нею. Щоб отримати ще більше задоволення від процесу, попроси дівчину закинути свої ноги на спинки передніх крісел. Це дозволить тобі уникнути тиску й отримати більше можливостей керувати процесом.

Погодься, цю позу у спальні відтворити не так уже й просто. Єдине, що може стати на заваді, – компактність салону твого автомобіля. Тож зверни на це максимум уваги перед тим, як намагатися зайнятися сексом у цій позиції.



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Ну що ж, ми надихнули тебе на нові експерименти з сексом в автомобілі? Тож гайда їх втілювати у життя. Урізноманітнюй своє інтимне життя та додавай нових барв, які однозначно позитивно вплинуть на ваші стосунки.