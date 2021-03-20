Кишенька на джинсах і дірки в кедах: ще 5 корисних функцій повсякденних речей, про які ми забули

Звична справа, коли ми користуємося чимось все життя й мало не щодня, та далеко не все про цю річ знаємо. Тим часом у деяких її деталях може бути закладена дуже корисна функція.

Ми вже розповідали, навіщо потрібні ключі на бляшанках, дірки у навісних замках або отвір у корпусі ручки. Про ще кілька цікавинок – читай сьогодні на Men 24.

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Корисні цікавинки у повсякденних речей – 2

Помпони

Кумедні пухнасті кульки на шапках з'явилися завдяки французьким морякам у XVIII столітті. Призначення у них, зауважимо, цілком практичне: пом'якшувати наслідки від ударів головою об низькі стелі кораблів.

Бічні отвори на кедах

Думаєш, для вентиляції? Так, але ця функція – другорядна. Річ у тім, що спершу кеди розробили для баскетболістів, а їм взуття на нозі потрібно фіксувати дуже щільно. От для цього й зробили ці дірочки з боків.



Бічні отвори на кедах, не повіриш, також потрібні для шнурування / Фото pinterest

Нашивка з прорізами на рюкзаку

Спершу їх робили на туристичних рюкзаках: нашивки з товстої шкіри з отворами потрібні, щоб можна було пропустити через них мотузку або вставити карабін. У міських рюкзачках нашивки, ясна річ, роблять хіба заради моди.



У нашивку на міських рюкзаках ти, звісно, карабін не вставлятимеш / Фото pinterst

Маленька кишенька на джинсах

Весь світ сперечається досі про те, навіщо потрібна маленька кишенька на джинсах. А факт такий: у XIX столітті вона з'явилася на джинсах Levi Strauss & Co, щоб людина могла тримати там кишеньковий годинник на ланцюжку. А коли такі годинники вийшли з моди, в кишеньці почали носити запальничку.

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Окремий клаптик тканини на одязі

Очевидна відповідь "для латок" – неправильна. Він же ж дуже маленький. Цей клаптик насправді потрібен, щоб перевірити, як тканина реагуватиме на твій засіб для прання або відбілювач.