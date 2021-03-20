Обычное дело, когда мы пользуемся чем-то всю жизнь и почти каждый день, но далеко не все об этой вещи знаем. Между тем в некоторых ее деталях может быть заложена очень полезная функция.

Мы уже рассказывали, зачем нужны ключи на жестяных банках, дыры в навесных замках или отверстия в корпусе ручки. О еще нескольких интересностях – читай сегодня на Men 24.

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Полезные интересности повседневных вещей – 2

Помпоны

Забавные пушистые шарики на шапках появились благодаря французским морякам в XVIII веке. Назначение у них, заметим, вполне практическое: смягчать последствия от ударов головой о низкие потолки кораблей.

Боковые отверстия на кедах

Думаешь, для вентиляции? Да, но эта функция – второстепенная. Дело в том, что сначала кеды разработали для баскетболистов, а им обувь на ноге нужно фиксировать очень плотно. Вот для этого и сделали эти дырочки по бокам.



Боковые отверстия на кедах, не поверишь, также нужны для шнуровки / Фото pinterest

Нашивка с прорезями на рюкзаке

Сначала их делали на туристических рюкзаках: нашивки из толстой кожи с отверстиями нужны, чтобы можно было пропустить через них веревку или вставить карабин. В городских рюкзачках нашивки, конечно, делают лишь ради моды.



В нашивку на городских рюкзаках ты, конечно, карабин не вставишь / Фото pinterst

Маленький кармашек на джинсах

Весь мир спорит до сих пор о том, зачем нужен маленький кармашек на джинсах. А факт таков: в XIX веке он появился на джинсах Levi Strauss & Co, чтобы человек мог держать там карманные часы на цепочке. А когда такие часы вышли из моды, в кармане начали носить зажигалку.

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Отдельный кусок ткани на одежде