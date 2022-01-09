Науковці з Китаю проаналізували зразки ґрунту, які доправила з Місяця на Землю місія Chang’E-5. І знайшли там воду!

Ці зразки зібрали у північній частині регіону Океан Бур 1 грудня 2020 року. А вже 17 числа того ж місяця їх привезли в Китай.

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Спектральний аналіз місячного ґрунту виявив там воду

Результати спектрального аналізу місячного ґрунту засвідчили, що там міститься 120 мільйонних часток води. Зразки, які аналізували вчені, на Землю потрапили завдяки китайській місії Chang’E-5 у грудні 2020.

Chang’E-5 запустили 23 листопада 2020 року. Місія примітна тим, що:

Є першою для Китаю, яка мала доправити на Землю приблизно 2 кілограми зразків.

І першою загалом у світі після 1976 року, яка таки привезла нам зразки місячного ґрунту.

Ці нові зразки взяли на півночі регіону, який називають Океаном Бур – власне, це найбільше місячне море. Розташоване воно на заході видимого боку супутника Землі, а площу має у понад 2 мільйони квадратних кілометрів.



У зразках із Chang’E-5 виявили 120 мільйонних часток води / Фото unsplash

Вода у зразках Chang’E-5: звідки взялася і що означає

Виявлення води на Місяці, скільки б разів це не ставалося (відкриття китайців, ясна річ, далеко не перше), є важливим фактором у розвитку космічної програми людства. От як пояснили це у NASA:

Вода є цінним ресурсом — як із наукового погляду, так і для використання дослідниками космосу.

— як із наукового погляду, так і для використання дослідниками космосу. Якщо людство зможе використати водні ресурси Місяця, то братиме у польоти менше води, але – більше обладнання.

Щодо зразків, відібраних Chang’E-5, то вчені вважають, що вода там здебільшого з'явилася завдяки сонячному вітру.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.