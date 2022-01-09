Ученые из Китая проанализировали образцы почвы, которые доставила с Луны на Землю миссия Chang'E-5. И нашли там воду!

Эти образцы собрали в северной части региона Океан Бурь 1 декабря 2020 года. А уже 17 числа того же месяца их привезли в Китай.

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Спектральный анализ лунной почвы обнаружил там воду

Результаты спектрального анализа лунного грунта показали, что там содержится 120 миллионных частиц воды. Образцы, анализируемые учеными, на Землю попали благодаря китайской миссии Chang'E-5 в декабре 2020 года.

Chang'E-5 был запущен 23 ноября 2020 года. Миссия примечательна тем, что:

Является первой для Китая, которая должна была доставить на Землю примерно 2 килограмма образцов.

И первой в мире после 1976 года, которая таки привезла нам образцы лунного грунта.

Эти новые образцы взяли на севере региона, который называют Океаном Бур – это крупнейшее лунное море, расположенное на западе видимой стороны спутника Земли. Его площадь – более 2 миллионов квадратных километров.



В образцах из Chang'E-5 обнаружили 120 миллионных частиц воды / Фото unsplash

Вода в образцах Chang'E-5: откуда взялась и что значит

Выявление воды на Луне, сколько бы раз это ни происходило (открытие китайцев, конечно, далеко не первое), является важным фактором в развитии космической программы человечества. Вот как объяснили это в NASA:

Вода является ценным ресурсом – как с научной точки зрения, так и для использования исследователями космоса.

– как с научной точки зрения, так и для использования исследователями космоса. Если человечество сможет использовать водные ресурсы Луны, то будет брать в полеты меньше воды, зато – больше оборудования.

Относительно образцов, отобранных Chang'E-5, ученые считают, что вода там в большинстве своем появилась благодаря солнечному ветру.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.