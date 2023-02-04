Чоловічі аксесуари часто недооцінюють або дуже неправильно розуміють. З одного боку, ми вважаємо, що це невеликі предмети, а тому – незначні. Тобто вони можуть бути або можуть і не бути в нашому вбранні. З іншого боку, ми вважаємо, що вони стосуються лише світу ювелірних виробів чи годинників, і що будь-який ланцюжок чи браслет можуть працювати завжди.

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Це неправда. З чоловічим аксесуаром все набагато складніше. Але й розбиратися в усіх тонкощах моди не обов'язково – щоб не спіймати помилку, можна зупинитися на аксесуарах класичних, які завжди просочені елегантним характером та відчутною індивідуальністю.

Класичні аксесуари для чоловіків

Отже, якщо ти хочеш створити собі неймовірний стиль на роботі – дещо олдскульний, але універсальний, елегантний та сучасний, – зверни увагу ось на що.

Затискач для краватки

Почнемо з того, що затискач для краватки може – і повинен – максимально розкрити твою особистість . Є багато різних типів таких аксесуарів – від позначених інкрустацією до майже скульптурних творів. Але для початку краще обрати мінімалістичний тонкий силует без будь-яких ускладнень.

. Є багато різних типів таких аксесуарів – від позначених інкрустацією до майже скульптурних творів. Але для початку краще обрати мінімалістичний тонкий силует без будь-яких ускладнень. Такі затискачі чи застібки зазвичай мають систему важелів, щоб відкриватися та закриватися, або працюють як заколка, ковзаючи між сорочкою та краваткою. Хай там як – але вигляд вони мають дуже стильний, головне – правильно користуватися.



Затискачі мають дуже стильний вигляд, головне – правильно користуватися / Фото unsplash

Фістола

Напевно, у тебе зробилося дуже здивоване обличчя, коли ти прочитав це слово. Але насправді мовиться про звичайну шпильку або булавку. Ну, не геть звичайну – її використовують на піджаках, причім на будь-яких, від гіперформальних до повсякденних. Та булавки-фістоли додають нотку елегантності, самобутності та навіть веселості твоєму вбранню.

Ну, не геть звичайну – її використовують на піджаках, причім на будь-яких, від гіперформальних до повсякденних. Та булавки-фістоли додають нотку елегантності, самобутності та навіть веселості твоєму вбранню. І хоча вони є дуже традиційним елементом, фістоли змогли оновитися та здобути сучасний, ексклюзивний та потужний дизайн. Зауваж, що фістоли раніше використовували тільки для особливих подій, як-от весілля. Однак нині ти можеш носити їх за будь-яких професійніх обставин.



Фістола – булавка чи шпилька для костюмів / Фото unsplash

Кишеньковий платок

Тобто кишеньковий носовичок. Це досить красиво, щоб виділятися спереду на піджаку. Це ніколи не виходить з моди. Це завжди чудово впливає на будь-який одяг. Сьогодні ми бачимо все більше різноманітних дизайнів і текстур платків, які дозволяють надати чоловічому образу відчутно невимушений відтінок.

Це ніколи не виходить з моди. Це завжди чудово впливає на будь-який одяг. Сьогодні ми бачимо все більше різноманітних дизайнів і текстур платків, які дозволяють надати чоловічому образу відчутно невимушений відтінок. Це аксесуар, який, як і багато інших чоловічих аксесуарів, має чудове поєднання функціональності, дизайну та, не будемо приховувати, марнославності. Щоб не промахнутися у використанні платка, краще обрати для початку шовковий, однотонний, нейтрального кольору для стриманого стилю – тобто такий, який ти зможеш носити з усім своїм одягом.



Носовичок, якщо пасує, то дуже якісно підкреслює елегантність / Фото unsplash

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