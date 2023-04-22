Ось ключі до справжнього щастя, які не мають нічого спільного з твоїми звичками

Коли ми говоримо про ключі до щастя, то зазвичай маємо на увазі всі ті звички, які можемо справді застосувати у житті. Та бодай щоб зменшити стрес, тривогу, краще реагувати на проблеми й виклики.

Але справа не лише в медитації, фізичних вправах чи восьмигодинному сні. Все це важливо, так, і ми маємо робити це, але це ще не все. Бо є інші ключі – це не те, що ти можеш почати робити вже завтра, а радше почуття і духовні стани, які виходять за рамки всього, що ти розглядав досі.

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Психодуховні сили та їхнє значення для щастя людини

Терапевт Мікеле ДеМарко пояснив важливість так званих "психодуховних сил", зібравши воєдино численні наукові дослідження, які підтверджують позитивний вплив кожної з цих сил на благополуччя людини та на її щастя. Ось про що мова:

Призначення.

Зв'язок.

Мета.

Цінності.

Стійкість.

Трансцендентність.

Як бачиш, нічого з цього не практикується в спортзалі або не тренується вдома, тому досягти цього набагато складніше. Але це вкрай гідна мета! Можливо, ти ніколи не ставив собі цих питань, але в глибині душі знаєш, що вони важливі, і наука підтвердила це.

Наприклад, вчені виявили, що люди, які вірять, що їхнє існування має сенс, відчувають нижчий рівень стресу. Розуміння того, "як ми вписуємося у світ", а також нашого призначення в ньому, покращує життя і навіть може бути пов'язане з меншим ризиком смерті.



Хочеш бути щасливим? Доведеться докласти зусиль іноді в несподіваних напрямках / Фото freepik

Зустрічатися з друзями й будувати стосунки – одна з тих звичок, які рекомендують експерти. А це про зв'язок, який, якщо не брати до уваги надмірності, має важливе значення для щастя, продовження життя, його покращення, ба є й одним з найсильніших мотиваторів у житті.

Так само як і трансцендентність, хоча загалом вона пов'язана з релігійними переконаннями. Як показало дослідження в Берклі, емоції, а особливо повага і поклик до мистецтва, природи тощо, можуть мати дуже позитивний вплив.

Дотримання ж цінностей природно допомагає людині бути впевненішою в собі, у своїх рішеннях, йти правильним шляхом і уникати, наприклад, негативних почуттів, таких як сором, які можуть вплинути на психічне і фізичне здоров'я.

А щоб мати можливість робити все це, ключовим фактором є стійкість. Саме ця сила змушує людину рухатися вперед і вчитися на помилках. Дослідження показують, що вона навіть може мати пом'якшувальний вплив на депресію або тривогу. Вміти вчитися на проблемах, використовувати досвід, щоб стати кращим – нелегко, але ті, кому це вдається, є щасливішими.

Що ж, якщо останні роки нам щось і показали, так це те, що ми куди стійкіші, ніж навіть могли собі уявити.

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