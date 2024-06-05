Секс охоплює багато факторів: гормони, любов, потяг, захоплення, бажання, владу тощо. Залежно від ваги кожної зі складових, ми будемо говорити про кохання або про секс. Та межа між цими поняттями не є чіткою.

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Що означає займатися сексом

Секс може бути неймовірним досвідом, незалежно від того, чи любиш ти людину, з якою займаєшся сексом, і чи навіть подобається вона тобі. Секс можна визначити як просто задоволення бажання тіла.

Сексологиня Сільвія Санц зазначає, що ця форма активності є більш імпульсивною і менш наповненою емоційним зв'язком, натомість є зосередженою в основному на фізичному задоволенні й знятті напруги.

Тобто заняття сексом – це просто фізичний акт, в якому різні частини тіла стимулюються з метою оргазму або фізичного задоволення. Це має мало спільного з коханням.

Що означає займатися коханням

Заняття коханням охоплює і секс, тобто також містить прагнення задовольнити потяг і наші фізичні потреби, але з додаванням бажання створити відчуття зв'язку і єдності з іншою людиною. Тут секс – своєрідна фізична кульмінація любові.

Сільвія Санц вказує, що почуття любові, прихильності та прив'язаності є важливими для занять коханням. А сексуальна активність стає засобом вираження і зміцнення цих почуттів.

для занять коханням. А сексуальна активність стає засобом вираження і зміцнення цих почуттів. Під час заняття коханням зазвичай присутні жести ніжності, обожнювання чи прив'язаності, яких здебільшого нема під час простого сексу. Хоча ці жести й не є обов'язковими.

присутні жести ніжності, обожнювання чи прив'язаності, яких здебільшого нема під час простого сексу. Хоча ці жести й не є обов'язковими. Також не обов'язково бути закоханим, щоб займатися коханням, хоча тут є майже стільки ж думок, скільки людей. Необхідним є лише якесь почуття прихильності, навіть якщо його не можна назвати коханням.

До слова, заняття коханням насправді можуть змусити двох людей закохатися, пробуджуючи емоції, які б не проявилися, якби не стався фізичний і духовний союз.

Межа між сексом і коханням, якщо її перетнути, може наблизити тебе до щастя / Фото freepik

Між коханням та сексом

Секс має безліч позитивних наслідків для нашого організму, як фізичних, так і психічних. Заняття коханням, на додаток до цих переваг, може дозволити нам досягти глибшого стану особистої реалізації, знайти щастя як індивідуальне, так і в парі.

Але важливо розуміти, що не існує абсолютного критерію, який можна застосувати до кожного сексуального акту, щоб відрізнити їх один від одного. Та можна на дещо звернути увагу.

Після сексу люди, які кохаються і мають тісний зв'язок, говорять про свої почуття.

Під час сексу вони думають про задоволення одне одного, а не тільки про власне.

І вони мають набагато більше спільного, ніж цей сексуальний акт (очікування на майбутнє, спільні плани, якісь зобов'язання тощо).

Тобто, так, абсолютної істини не існує, але всі ми маємо певне уявлення про те, чим кохання відрізняється від сексу.

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