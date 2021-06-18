Коли довжина насправді важлива: як вибрати чоловічі шорти

Тобі подобається ходити в шортах, але якої довжини ці шорти мають бути – ще не визначився? З цим питанням ми на Men 24 спробуємо допомогти розібратися.

Чому важливо правильно підібрати шорти? Щонайменше, через імідж (як ти хочеш, щоб тебе сприймали), стиль (адже ніколи не варто мати недоречний вигляд) і красу (щоб одяг підкреслював природну привабливість).

Варто знати Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі

Про моду зараз не говоримо, її тенденції мінливі. Але у виборі шортів завжди слід пам’ятати про свою фігуру та розміри.

Критерій довжини: які ж шорти обрати для себе

Про яку довжину мовиться? Звичайно, про довжину шва на внутрішній стороні шортів.



Короткі шорти – пляжний варіант / Фото unsplash

4 дюйми (10 сантиметрів)

Це не одяг на щодень. Такі шорти – скоріше, пляжний варіант. Або й вуличний – у вкрай теплі дні та в країнах, де такий одяг не викликає роздратування суспільства.

Найкраще 10-сантиметрові шорти пасують чоловікам зі зростом, меншим за 180 сантиметрів та зі струнким тілом.

5 – 7 дюймів (13 – 18 сантиметрів)

Їх можна порадити чоловікам, які мають міцні та красиві стегна. Такі шорти зазвичай сягають середини стегна, тож краще пасують високим чоловікам (понад 180 сантиметрів).

Однак не конче – не дарма ж саме такі шорти називають універсальними.



Хороший варіант для високих чоловіків / Фото unsplash

9 – 11 дюймів (23 – 28 сантиметрів)

Найкращі шорти для дуже високих чоловіків. І далеко не найкращі – для худих.

На що ще звернути увагу під час вибору шортів

Корпус і ноги

– вибирай шорти так, щоб вони були хоч на 5 сантиметрів вище коліна. Якщо шорти падають нижче – це робить чоловіка візуально нижчим.

Звернути увагу треба на товщину своєї ноги та довжину корпуса.

Якщо у тебе звичайна тілобудова – можеш експериментувати зі стилями, але якщо, наприклад, маєш міцну статуру і крупні ноги – краще уникай занадто щільних шортів в обліпку.

А якщо у тебе атлетичне тіло, широкі плечі та м’язисті ноги – можна дозволити собі менші шорти (але не коротші, ніж до середини стегна).

Худенькі ж чоловіки можуть мати дуже добрий вигляд у невеликих шортах 5 – 7 дюймів.



У виборі шортів звертай увагу на форму корпусу і товщину ноги / Фото unsplash

Матеріал і колір

Інший важливий фактор вибору – це матеріал. Зокрема, його колір та склад.

Більшість чоловіків віддають перевагу шортам темно-синім, чорним, оливковим та кольору хакі.

Найкращі варіанти матеріалу – бавовна, льон і їх комбінації з сучасними синтетичними додатками.

Добрі й джинсові шорти – особливо у місцях, де все ще не досить тепло.

Доречність

Певні фасони шортів слід одягати для певних випадків. Тобто, ти ж розумієш, у шортах для пляжу не варто йти до офісу.

Також цікаво Будь стильним і красивим: 5 речей, які мають бути у чоловічому гардеробі