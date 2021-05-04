Поки перше враження про нас формується завдяки нашому зовнішньому вигляду, доти ми повинні про нього турбуватися. Але це не означає, що необхідно годинами проводити біля дзеркала, а також регулярно вибиратися на шопінг. Достатньо мати у своєму гардеробі базові речі, які не лише підкреслять твій стиль, а й робитимуть тебе красивішим.

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Є 5 предметів одягу, які, незалежно від того, хто їх носить, безсумнівно, робитимуть тебе привабливішим і стильнішим. Саме ці речі ми рекомендуємо мати у своєму гардеробі, щоб завжди бути на висоті!

1. Костюм

Чоловіки у рідкісних випадках мають кепський вигляд у костюмах. Це може статися лише в тому випадку, якщо ти робиш елементарні модні помилки. Наприклад, обираєш невідповідний крій або вибираєш дизайн, який давно морально застарів. З іншого боку, ми можемо апелювати до ідеї, що костюм – синонім бізнесмена або людини, зосередженої на своїй роботі. Тож, чим кращий костюм на чоловікові, тим більшу увагу йому приділяють.



Костюм – окраса кожного чоловіка / Фото Unsplash

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2. Пальто-тренч

Загалом, будь-яке пальто може стати відмінним варіантом чоловічого вбрання. Він надає відчуття формальності, навіть якщо на тобі немає костюма. Немає нічого кращого, ніж елегантний чорний тренч. Але можна також вибрати темно-коричневий, синій або зелений варіант. Головне, щоб пальто підкреслювало твою фігуру. Ідеально ж цей елемент гардероба личить високим чоловікам. Але й невисокі теж можуть обирати собі крій, який буде їм личити.

3. Відповідна сорочка

Під відповідною сорочкою ми маємо на увазі не лише гарний одяг з якісних матеріалів. Мовиться також про той елемент гардероба, який підкреслить твою фігуру. Наприклад, тобі потрібно підкреслити свої накачані м'язи або спортивну статуру. Вибір хорошої сорочки може стати ключем до того, щоб виглядати привабливіше.



Хороша сорочка повинна підкреслювати твою статуру / Фото Unsplash

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4. Косуха

У шкіряній куртці є певна магія, якої ми не можемо збагнути. Але цього і не потрібно. Правда в тому, що майже всі чоловіки, які носять куртку-косуху, мають добрий вигляд у ній. І це додає привабливості. Можливо, винним у цьому є певний дух бунтарства, а також натяк на те, що десь за рогом стоїть твій мотоцикл. Але це не означає, що потрібно з голови до ніг одягнутися у шкіру. Пам'ятай про те, що у всьому необхідно підтримувати балансу.

5. Якісне взуття

Багато чоловіків недбало ставляться до взуття, вважаючи, що це не надто важливий елемент гардероба. Проте, правильне взуття може доповнити твій образ, а також підкреслити стиль. Тож віддай перевагу якісному взуттю, яке зберігатиме свій зовнішній вигляд не лише після першого, а й після сотого носіння.



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За допомогою цих речей ти матимеш стильний зовнішній вигляд, який підкорятиме кожну панянку навколо.