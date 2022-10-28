Що робити, щоб переведення годинника не переросло зі стресу в цілу катастрофу? Щоб спробувати з'ясувати це, ми вирішили звернутися до таролога Олексія Ізмалкова. У нього ми на Men 24 й дізналися, що ж у всій цій справі рекомендують карти Таро.

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Коли переводять годинники в Україні восени 2022 року

В Україні вже давно говорять про скасування практики переведення годинників. Але поки цього не сталося, восени та навесні ми регулярно займаємося цією справою. Зауважимо, перехід на зимовий та літній час пояснюють необхідністю подовження світлового дня задля економії електроенергії. На жаль, це стало особливо актуальним в умовах війни та терористичних атак Росії на наші енергетичні об'єкти.

Отже, коли слід перевести годинники, якщо мовиться не про електронний гаджет (зазвичай вони це роблять автоматично), а, скажімо, механічний?

На зимовий час Україна переходить в останню неділю жовтня рівно о 04:00.

У 2022 році це припадає на ніч з 29 на 30 жовтня.

Час переводять на годину назад!



Як легше перейти на зимовий час – підкажуть карти Таро / Фото Men 24

Як простіше перенести перехід на зимовий час: поради Таро

Концентрація на фізичних втіхах

На першу пораду випали карти Королева Монет, 9 Кубків і Лицар Монет. Разом вони вказують, що потрібно сконцентруватися на речах, які приносять задоволення твоєму організму. Мовиться про секс із коханою людиною, чарку (чи кілька) улюбленої горілки, вечірку з друзями, ба навіть просто смачну вечерю та каву. Все це буде чудовим стартом, щоб пережити переведення годинника.

Інформованість та усвідомленість

Тут випали Королева Палиць, перевернута Імператриця та Паж Мечів. Ці карти кажуть: "Попереджений – отже, озброєний". Тобто передовсім тобі слід вивчити максимум інформації про те, як саме переведення годинника впливає на твій організм, його біоритми, настрій тощо (для цього бодай згадай, як все було у попередні рази). Чим свідомішим ти будеш у цьому питанні — тим простіше буде справитися з цим періодом.

Занурення в роботу та заробіток грошей

10 Монет, 8 Монет та 7 Палиць. Вони вказують, що саме час взятися за роботу та реалізацію нових проєктів. Поки інші не зорієнтувалися – використай нагоду для власної вигоди, ставай на п'єдестал і працюй на результат! Якщо маєш свій бізнес, можеш використати факт переведення годинника, як інфопривід, щоб запустити якісь нові продукти тощо.



Важливо не віддалятися від близьких та не забувати про роботу і задоволення / Фото Men 24

Робота з психологом

5 Чаш, Туз Монет та 8 Мечів. Переведення годинника дійсно впливають на стан людини, та чи не варто це сприйняти як привід, щоб уполювати усіх тарганів разом? Дуже важливо в цей час подбати про своє психологічне, ментальне здоров'я. Якщо ти вже давно думав завітати до психолога, терапевта, то тепер вже не думай – дій. А якщо ти надчутливий до зміни біоритмів, проконсультуйся з фахівцями-медиками, які зможуть дати грамотні рекомендації та за потреби підібрати правильні препарати для покращення самопочуття.

Відкритість для сім'ї та близьких

2 Мечів, 9 Монет та Суд. Ця комбінація карт рекомендує не перебувати на самоті та повністю в собі. Дуже важливо у цей період проводити більше часу з твоїми близькими, друзями, рідними. Якщо тебе щось обтяжує – не носи це у собі з позицією "я всьому зараджу сам". Не бійся і не соромся просити допомоги, спілкуйся, ділись почуттями – не закривайся в черепашку. І все буде гаразд!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково звернися до лікаря.