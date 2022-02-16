Коли на зимових Олімпіадах вперше з'явилися повтори, та інші цікаві "вперше"
16 лютого 2022 , 08:34Читать новость на русском
Джерело:за матеріалами Olympics.com
Олімпійські ігри у Пекіні добігають кінця. Але про зимові види спорту ми ще говоримо і будемо говорити довго.
Ти вже знаєш чимало цікавинок про зимові Олімпіади. Але ми маємо добірку ще цікавіших фактів!
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ТБ, повтори, комп'ютери та інші цікаві "вперше" на зимових Іграх
Про дебюти
- Змагання у Шамоні 1924 спочатку називалися Тижнем зимових видів спорту. Але пізніше МОК проголосив їх першими зимовими Олімпійськими іграми.
- Фігурне катання та хокей вперше дебютували на літніх Іграх у Лондоні 1908 року та Антверпені 1920 року відповідно. Але, звісно, коли з'явилися зимові – "перейшли" туди.
- Біатлон став олімпійським видом спорту в 1960. Але у нього був попередник: в олімпійській програмі 1924 року змагалися у лижах та стрільбі "військові патрулі".
Про технології
- Для підрахунку результатів у фігурному катанні в Осло 1952 року вперше використали комп’ютери. Відтоді глядачі мають змогу бачити миттєві результати змагань.
- На Іграх 1960 року у Каліфорнії судді мали сумнів, а чи не пропустив часом лижник ворота у слаломі. Тоді вони запитали CBS TV, чи можна переглянути відеозапис гонки. Ось так і з'явилася опція "миттєвого повтору".
- Ігри у Греноблі 1968 року були першими, які транслювали у кольорі.
Зимові Ігри у кольорі по ТБ змогли побачити аж у 1968 році / Фото unsplash
Про ідеї
- Традиція олімпійських талісманів народилася також на зимових Іграх у Греноблі у 1968. Першим таким (хоча ще не офіційним) був Шусс (Schuss – "Постріл").
- На зимових Олімпійських іграх у Лейк-Плесіді 1980 року вперше використали штучний сніг.
- Стрибун з трампліна Ян Боклов зі Швеції у 1985 році вперше розправив кінчики лиж у формі літери V. Його висміяли за експеримент, але вже до 1992 року цей стиль взяли на озброєння буквально всі спортсмени у цьому виді.