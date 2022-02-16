Когда на зимних Олимпиадах впервые появились повторы, и другие интересные "впервые"

Олимпийские игры в Пекине подходят к концу. Но о зимних видах спорта мы еще говорим, и будем говорить долго.

Ты уже знаешь немало интересных вещей о зимних Олимпиадах. Но у нас есть подборка еще более интересных фактов!

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ТВ, повторы, компьютеры и другие интересные "впервые" на зимних Играх

О дебютах

Соревнования в Шамоне 1924 года первоначально назывались Неделей зимних видов спорта. Но позже МОК провозгласил их первыми зимними Олимпийскими играми.

1924 года первоначально назывались Неделей зимних видов спорта. Но позже МОК провозгласил их первыми зимними Олимпийскими играми. Фигурное катание и хоккей впервые дебютировали на летних Играх в Лондоне 1908 и Антверпене 1920 соответственно. Но, конечно, когда появились зимние – "перешли" туда.

Играх в Лондоне 1908 и Антверпене 1920 соответственно. Но, конечно, когда появились зимние – "перешли" туда. Биатлон стал олимпийским видом спорта в 1960 году. Но у него был предшественник: в олимпийской программе 1924 года соревновались в лыжах и стрельбе "военные патрули".

О технологиях

Для подсчета результатов в фигурном катании в Осло 1952 впервые использовали компьютеры . С тех пор зрители могут видеть мгновенные результаты соревнований.

. С тех пор зрители могут видеть мгновенные результаты соревнований. На Играх 1960 года в Калифорнии судьи сомневались, а не пропустил ли порой лыжник ворота в слаломе. Тогда они спросили CBS TV, можно ли просмотреть видео гонки. Вот так и появилась опция "мгновенного повтора ".

". Игры в Гренобле 1968 были первыми, которые транслировали в цвете.



Зимние Игры в цвете по ТВ смогли увидеть только в 1968 году / Фото unsplash

Об идеях