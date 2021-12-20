Колишня співробітниця Amazon назвала 2 питання, які дозволили їй отримати роботу

Кожен з нас знає, наскільки хвилюючими бувають співбесіди. Що вже говорити, коли тебе інтерв'ює сам Джефф Безос. Виявилося, він ставив усього 2 питання, які допомогали обирати кандидатів.

Колишня співробітниця Amazon Енн Хіатт нещодавно розповіла CNBC, що саме питав її під час співбесіди Джефф Безос. Саме відповіді на ці запитання дозволили майже 20 років тому їй отримати роботу в компанії.

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У 2002 році Енн Хіат зателефонувала в офіс Amazon у Сіетлі, щоб потрапити на співбесіду. Вона подала заявку на посаду молодшого помічника. Після серії інтерв'ю Хіатт швидко посадили за стіл навпроти одного з найбагатших людей у світі Джеффа Безоса. Ясна річ, що вона добряче переживала. Але, як виявилося, йому вистачило усього двох запитань, щоб визначитися.

Безос поставив 2 питання, щоб взяти на роботу

Перше питання, за її словами, було кумедною головоломкою: "Я зроблю математику", – сказав Безос.

Він поставив їй перше питання: "Я хочу, щоб ви вгадали кількість шибок у Сіетлі".

Хіатт зізнається, що вона була приголомшена цим питанням. Їй на думку не спадало, якою є правильна відповідь на це питання. Тож вона вирішила просто спробувати його вгадати.

Ця оцінка була заснована на чисельності населення Сіетлу, а потім була розбита, виходячи з припущення, кожен з мешканців має будинок, транспорт, ходить в офіс або школу.

"Тому я запропонувала базувати оцінку на середніх значеннях цих величин", – сказала вона, і відтоді вони удвох "робили математику".



Джефф Безос збив з пантелику складним питанням / Фото ian dooley

Вона зауважила, що вони пропрацювали усі можливі сценарії, кожну групу, кожну аномалію та всі способи обліку цих винятків. І, ясна річ, під час підрахунків вона була надзвичайно схвильованою. Добив її той момент, коли Безос написав остаточну оцінку.

"Це виглядає приблизно правильно", – сказав він опісля проведення розрахунків.

Друге питання було значно простішим. Безос спитав її: "Які ваші професійні цілі?".

Хіатт сказала йому, що Amazon зарекомендував себе як компанія, повна амбітних і захоплених людей. І що вона хоче бути схожою на них і дізнаватися про те, що вони знають. І після цієї відповіді Безос найняв її.

Розмірковуючи над цією розмовою майже через два десятиліття, Енн сказала: "Він виміряв мій потенціал, ставлячи мені питання, щоб дізнатися, чи вистачить у мене сміливості та мотивації йти в ногу з його темпом і бути досить хороброю, щоб стрибати з ним знову і знову".

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Ясна річ, що за майже 20 років багато що змінилося. Та й ми б дуже сумнівалися, що Джефф Безос, якби досі був главою Amazon, ставив ці питання. Натомість вони вкотре доводять, що геніальні підприємці частенько збивають з пантелику кандидатів. Тож до цього потрібно бути готовим, якщо хочеться отримати омріяну роботу.

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