Бывшая сотрудница Amazon Энн Хиат недавно рассказала CNBC, что именно спрашивал ее во время собеседования Джефф Безос. Именно ответы на эти вопросы позволили ей почти 20 лет назад получить работу в компании.

Стоит отметить Красный или синий: Nemiroff создала авторские коктейли к возвращению Матрицы

В 2002 году Энн Хиат позвонила в офис Amazon в Сиэтле, чтобы попасть на собеседование. Она подала заявку на должность младшего помощника. После серии интервью Хиатт быстро усадили за стол напротив одного из самых богатых людей в мире Джеффа Безоса. Понятно, что она сильно переживала. Но, как оказалось, ему хватило всего двух вопросов, чтобы определиться.

Безос задал 2 вопроса, чтобы взять на работу

Первый вопрос, по ее словам, был смешной головоломкой: "Я сделаю математику", – сказал Безос.

Он задал ей первый вопрос: "Я хочу, чтобы вы угадали количество оконных стекол в Сиэтле".

Хиатт признается, что она была ошеломлена этим вопросом. Ей в голову не приходило, каков правильный ответ на этот вопрос. Она решила просто попробовать его угадать.

Эта оценка была основана на численности населения Сиэтла, а затем была разбита исходя из предположения, что каждый из жильцов имеет дом, транспорт, ходит в офис или школу.

"Поэтому я предложила базировать оценку на средних значениях этих величин", – сказала она, и с тех пор они вдвоем "делали математику".



Джефф Безос сбил с толку сложным вопросом / Фото ian dooley

Она отметила, что они проработали все возможные сценарии, каждую группу, каждую аномалию и способы учета этих исключений. И, конечно, во время подсчетов она была очень взволнованной. Добил ее тот момент, когда Безос написал окончательную оценку.

"Это выглядит примерно правильно", – сказал он после проведения расчетов.

Второй вопрос был гораздо проще. Безос спросил ее: "Какие ваши профессиональные цели?"

Хиатт сказала ему, что Amazon зарекомендовал себя как компания, полная амбициозных и восторженных людей. И что она хочет походить на них и узнавать, что они знают. И после этого ответа Безос нанял ее.

Размышляя над этим разговором почти через два десятилетия, Энн сказала: "Он измерил мой потенциал, задавая мне вопросы, чтобы узнать, хватит ли у меня смелости и мотивации идти в ногу с его темпом и быть достаточно храброй, чтобы прыгать с ним снова и снова ".

Возьми на вооружение Правило 240 минут: как миллионеры добиваются еще большего успеха

Понятно, что за почти 20 лет многое изменилось. Да и мы бы очень сомневались, что Джефф Безос, будь он до сих пор главой Amazon, задавал эти вопросы. Зато они еще раз доказывают, что гениальные предприниматели частенько сбивают с толку кандидатов. Поэтому к этому нужно быть готовым, если хочется получить желаемую работу.