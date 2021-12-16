Том Корлі – автор, який роками вивчав світових мільйонерів. Він нагадує, що у кожної людини у ресурсі – 1440 хвилин на день. І кожен, ясна річ, використовує їх по-своєму.

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Він сказав CNBC, що більшість з нас витрачають близько 1200 хвилин на роботу, їжу, одяг і виконання звичайних справ щодня. Внаслідок цього 240 хвилин залишаються "безплатними". І це те, чим користуються мільйонери, щоб змінити своє життя на краще.

У чому полягає правило 240 хвилин?

60 хвилин на втілення мрії

Цей пункт складається з виконання дій, спрямованих на досягнення мрії та цілей, які є її частиною. Йдеться не про те, щоб працювати старанніше, а про те, щоб шукати інші варіанти, інші способи заробітку та працювати над звичками. Усе для того, щоб вичленити найкорисніші для тебе.



Знаходь достатньо часу для втілення своїх мрій / Фото Randy Tarampi

60 хвилин на практики або навчання

Білл Гейтс, наприклад, каже, що він завжди хоче вчитися та читати щось нове. Те саме стосується Ілона Маска. У цьому пункті йдеться про розвиток або вдосконалення навички, використання твого часу для розширення своїх знань з конкретного предмета. Усе це повинне бути пов'язано з твоєю кар'єрою або областю, яка тебе цікавить. Це важливо, тому що це призведе до того, щоб ти став експертом і отримав найкращі інструменти для досягнення своїх цілей.



Успішні люди знаходять час для читання та навчання / Фото Chris Benson

30 хвилин на вправи

Вправи важливі, особливо аеробні. Учені виявили, що вони покращують розумові функцію, а також мають низку переваг для здоров'я. Зокрема, знижують ризик захворювань, покращують твій настрій, а також знижують рівень стресу та занепокоєння. І тобі потрібне все це, щоб мати можливість працювати на гарному рівні та залишатися продуктивним. Тому турбота про тіло також є пріоритетом для найуспішніших.



Фізична активність позитивно впливає на твій успіх / Фото Anastase Maragos

30 хвилин для побудови добрих стосунків

Спілкуйся, підтримуй зв'язок з іншими, телефонуй на день народження та будь близьким до друзів. Ніхто не може стати багатим і успішним наодинці. Тому багато мільйонерів, які заробили самостійно, мають одну спільну рису. Вона полягає в тому, що вони не нехтують особистими стосунками та присутні в житті людей, які цьому успіху сприяють.



Знаходь достатньо часу для підтримки стосунків / Фото Etienne Boulanger

60 хвилин на відпочинок

Вигорання – найгірший ворог успіху та продуктивності. Тому, за даними дослідження, мільйонери також залишають близько години, щоб відпочити та розслабитися. Крім того, вони дотримуються свого розпорядку дня. Це допомагає їм бути більш організованими, добре розподіляти час і в цілому менше нервувати.



Відпочинок допоможе врятуватися від вигорання / Фото Robson Hatsukami Morgan

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Якщо у тебе надто багато вільного часу, то ми рекомендуємо 240 хвилин на день присвячувати звичкам успішних людей. Це дозволить не лише досягати бажаних результатів, а й ставати кращою версією себе щодня!