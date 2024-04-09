У Колумбії чоловіки відвідують курси, де опановують хатні справи: запит на них шалений

У Колумбії тисячі чоловіків навчаються бути кращими чоловіками, партнерами, батьками, братами та синами. Це називається "Школа турботи про чоловіків", і вона працює з 2021 року.

Омар Хіменес – викладач і кваліфікований психолог, який веде деякі програми. Він навчив чоловіків практикувати надягання підгузків на ляльок, використовувати іграшки для гри з дітьми і навіть заплітати коси партнерці.

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Чоловіки опановують необхідні вміння та знання

Чоловіки, які беруть участь у програмі, мають різний вік, хоча більшість з них – дорослі люди середнього віку.

Це як ковток свіжого повітря, щоб навчитися цього. Мене ніколи не вчили, як це робити, коли я був хлопчиком,

– сказав один з учасників в інтерв'ю CNN.

Ідея появи Школи виникла після отримання численних звернень до гарячої лінії мерії під час пандемії COVID-19. Тоді чоловіки висловлювали своє розчарування щодо недостатнього володіння навичками догляду за родиною.



Чоловіки проходять навчання з 24 модулів / Фото CNN

Навчальна програма Школи складається з 24 модулів і охоплює різноманітні аспекти догляду за родиною, від догляду за новонародженими та вагітними до турботи про навколишнє середовище в місті.

Учасники проєкту вже зазнали успіху: багато з них стали більш активно залучатися до домашніх справ та більш уважними у стосунках з рідними. Це свідчить про важливість і необхідність подібних ініціатив у нашому суспільстві.



Чоловіки намагаються поратися з немовлятами / Фото CNN

Жінки не народжуються з ДНК, в якій закладено вміння піклуватися. Це не генетична проблема, а культурна.

Серед чоловіків, які пройшли курс, – Луїс Мартінес, колишній будівельник. Він з усіх сил намагався акуратно заплести волосся манекена. Його інтенсивна робота означала, що 67-річний чоловік рідко мав час вдома з дружиною і трьома синами, але тепер його графік звільнився, і Мартінес каже, що сесія відкрила йому очі на те, як бути кращим чоловіком.



Чоловік заплітає коси на манекені / Фото CNN

"Я зроблю це для моєї партнерки. Вона на це заслуговує. Я нехтував нею раніше", – каже Мартінес, переплітаючи довге каштанове волосся манекена своїми натертими долонями.

Наразі понад 400 000 чоловіків отримали користь від цього курсу в Боготі.

Особливо помітний гендерний розрив у сфері догляду в столиці Колумбії. Близько 30% жіночого населення Боготи – 1,2 мільйона жінок – надають неоплачувану допомогу повний робочий день, в середньому 10 годин на день. За даними національного дослідження використання робочого часу 2017 року, жінки в цілому, включно з тими, хто також працює на оплачуваній роботі, присвячують доглядові в середньому п'ять годин 32 хвилини на день порівняно з двома годинами 19 хвилинами для чоловіків, що становить понад 13 годин, витрачених на роботу на день. Якби ці години жінок оплачувалися, вони становили б 13% валового внутрішнього продукту (ВВП) міста.

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Наостанок зауважимо, що у Мексиці також існує низка подібних програм. Інтегральний центр допомоги жінкам (Centro Integral de Atención a las Mujeres) створив навчальні програми для хлопчиків-підлітків, які навчають їх, як розвивати мирні стосунки та вирішувати конфлікти, не вдаючись до насильства.