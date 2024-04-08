Крім того, ми рідко здобуваємо освіту про те, як управляти своїми фінансами, щоб найкраще використовувати свої гроші, включаючи поради щодо заощаджень або уроки про те, як найкраще використовувати свої доходи. Якщо це відбувається індивідуально і є досить складним, то можна зробити висновок, що в парі це ще складніше.

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Адже у стосунках у парі кожна людина має власний бекграунд і досвід, де те, що є пріоритетом для однієї людини, може не бути пріоритетом для іншої, і ми говоримо не тільки про емоції та динаміку пари, але й про те, як ми заробляємо і витрачаємо гроші. Наприклад, уяви, що для однієї людини ранкова кава в улюбленій кав'ярні є джерелом щастя, від якої вона не хоче відмовлятися, і що вона радше віддасть перевагу цьому моменту, ніж витратам на інші речі, наприклад, на одяг.

З іншого боку, та сама людина може бути у стосунках з любителем моди, який хоче часто оновлювати свій гардероб, навіть якщо це означає жертвувати ранковими прогулянками. Як і в цьому випадку, існує багато-багато інших випадків, коли пари стикаються з розбіжностями в тому, як вони заощаджують, генерують і витрачають гроші, а також у тому, що кожен вважає пріоритетним при складанні бюджетних планів. Ми назвемо поширені фінансові помилки та розповімо, як з цим упоратися.

Помилка 1: Думати, що тільки у вас є фінансові проблеми

Почнемо з визнання того факту, що значна частина пар має фінансові проблеми. Насправді дослідження Школи сімейних досліджень та соціальних служб Університету штату Канзас показало, що фінансові проблеми є однією з головних причин розлучень, вищою за всі інші (навіть за сексуальну хімію).

Тому важливо, щоб обидві сторони працювали над тим, щоб зрозуміти, що їм потрібно поліпшити, щоб ця проблема не перекривала любов, яку вони мають один до одного. Крім того, слід нормалізувати розмови про це, щоб можна було покращити домовленості і це більше не було табу.



Фінансові проблеми є у значної частини пар / Фото Drobot Dean

Помилка 2: Припускати, що у вас однакові цінності

Те, що ми знаємо про фінанси, часто ґрунтується на цінностях, які ми успадкували від наших родин, та їхній динаміці. Це означає, що кожен має різні уявлення на цю тему. Одна з найпоширеніших фінансових помилок, якої припускаються пари, – це думка, що вони обидва ставляться до грошей однаково.

Щоб виправити це, важливо, щоб ви витратили час на створення нової динаміки, яка стосується вас як пари, а не просто імітували те, що кожен з вас вважав правильним. Ви можете почати з того, щоб запитати один одного: "Що ти дізнався про управління грошима у вашій родині?" і почати обговорення спільних уявлень, які є цінними для вас обох.

Помилка 3: Перестати підтримувати зв'язок

Оскільки тема фінансів може бути табуйованою в парі, ми іноді не можемо торкнутися того, як ми ставимося до динаміки, в яку ми вступили. Наприклад, уявіть, що пара укладає фінансові домовленості, коли обоє отримують однакову зарплату, але потім один з них стає безробітним.

У цей момент важливо переосмислити, як вони хочуть себе організувати, оскільки не слід вважати, що динаміка витрат ніколи не зміниться. Ви можете час від часу запитувати себе, які ваші фінансові цілі та можливості, щоб не допустити, щоб рутина не стала для вас надто складною.

Помилка №4: Не повертайтеся до цього питання, якщо воно викликає напругу

Для багатьох пар тема фінансів викликає напругу. У цьому сенсі розумно знати, коли і як говорити про це, а також дати темі відпочити, якщо вона викликає проблеми. Однак, якщо ця точка досягнута, важливо також знати, як повернутися до неї пізніше, а не відкласти її назавжди, оскільки тоді вона залишиться нерозв'язаним питанням, яке може стати скалкою в оці ваших стосунків.



Якщо питання фінансів викликає напругу – відкладіть його / Фото wayhomestudio

Помилка 5: Робимо тему занадто урочистою

Розмова про гроші – це завжди серйозна тема, ми знаємо це, але що, якщо ви перевернете її у ваших стосунках? Наприклад, як тільки ви вирішите обговорити свої фінансові можливості, ви можете зробити це на хвилинку, а потім влаштувати вечір настільних ігор, щоб зняти стрес.

Також ви можете поговорити про уявні ситуації, наприклад, на що б ви витратили гроші, якби виграли в лотерею, і краще пізнати один одного, не роблячи цей момент надзвичайно урочистим і таким, що створює додатковий дискомфорт для вас. Важливо заохочувати ці розмови і вчитися поважати один одного у всьому, в тому числі і фінансово.

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Говорити про фінанси у парі важливо. Тому ми закликаємо не ігнорувати цю тему, щоб ваші стосунки могли гармонійно розвиватися, а ви – бути щасливими.