За словами нашого героя, його довголіття тримається на двох стовпах. Як зазначив Джон Тіннісвуд, мовиться про рибу з картоплею щоп'ятниці та регулярні піші прогулянки у молодості.

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Що рекомендує робити Тіннісвуд

Пан Тіннісвуд, який зараз живе в будинку для людей похилого віку в Саутпорті, радить "тренувати розум" і "бути поміркованим".

Звернімо увагу, що попередній володар титулу найстарший чоловік у світі, Хуан Вісенте Перес Мора з Венесуели, помер у вівторок у віці 114 років.

Пан Тіннісвуд, фанат футбольного клубу "Ліверпуль", народився в місті 26 серпня 1912 року і пам'ятає, як стояв на терасах, спостерігаючи за Біллі Лідделлом і Діксі Діном з "Евертона".

Він познайомився зі своєю дружиною Блодвен під час Другої світової війни, і вони одружилися в 1942 році. Подружжя прожило у шлюбі 44 роки, доки Блодвен не померла у 1986 році. Їхня донька, Сьюзен, народилася в 1943 році.



Тіннісвуд одружився зі своєю дружиною у 1942 році / Фото з сімейного архіву

Він працював у Royal Mail, Shell та BP до виходу на пенсію у 1972 році.

За його словами, його найпершим спогадом був перший день у школі на Лоуренс Роуд, а згодом у середній школі Холт, нині відомій як Загальноосвітня школа Чайлдволл.

Він сказав, що не дотримується особливої дієти, але продовжує насолоджуватися своєю улюбленою стравою – рибою з чипсами – щоп'ятниці.

Він також порекомендував "ніколи не перевантажувати свій організм" для здорового життя, а також ладнати з людьми.

Ми всі різні люди. І саме від нас залежить, щоб ця різниця працювала, інакше нічого не вийде,

– сказав він.

Пану Тіннісвуду вручили сертифікат Книги рекордів Гіннеса 4 квітня.

Найстарішою жінкою, яка живе у світі, і найстарішою людиною, яка живе взагалі, є Марія Браньяс Морера з Іспанії, яка нещодавно відсвяткувала 117-й день народження.

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Докази того, що це найстаріша людина, яка живе, були перевірені старшим консультантом Книги рекордів Гіннеса з питань геронтології Робертом Янгом та Дослідницькою групою з питань геронтології.

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