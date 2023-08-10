Чи корисно пити склянку води перед сном: експерти розповіли про переваги та недоліки

Чи варто пити воду перед сном? Чи краще залишити кілька годин між останньою склянкою і тим, як ти лягаєш спати? Спробуймо відповісти на ці та інші питання пов'язані зі збереженням водного балансу в організмі.

Якщо ти, як і 75% американського населення, п'єш не більше і не менше 2,5 склянки простої води на день, ти точно зневоднений. Для розуміння, йдеться про приблизно 600 мілілітрів. Ясна річ, що цього вкрай мало.

Варте уваги Історії, які варто почути: на вихідних у Львові пройшов благодійний фестиваль Faine Misto 2023

Реальність така, що залежно від типу зневоднення, від якого ти страждаєш, у тебе можуть проявлятися різні симптоми. Але дослідження, опубліковане в ACSM's Health & Fitness Journal, показало, що навіть легке зневоднення, наприклад 2%, може викликати втому, головний біль, труднощі з концентрацією або запаморочення, серед іншого. Тому звичка пити воду перед сном може бути не такою вже й поганою. Чи не так?



Важливо турбуватися про водний баланс організму / Фото drobotdean

Чи варто пити воду перед сном?

Розберімося з відповіддю. На думку експертів, зазвичай не рекомендується пити велику кількість води перед сном, і все ж вони визнають, що невеликі кількості корисні для здоров'я і навіть корисні для організму. Адже вночі ти пітнієш, відбуваються також інші природні процеси. І частина з них потребують вологи.

Як вода перед сном впливає на сон?

Хоча ти не будеш відчувати спрагу, коли прокинешся, вживання води перед сном несе в собі ризик порушити його цикл. Особливо, коли ти п'єш надмірно. А все тому, що відвідування туалету буде неминучим, навіть коли вночі організм запрограмований на зменшення вироблення сечі. За даними Фонду сну, це може посилюватися, коли якість сну вже погана, наприклад, коли ти страждаєш від стресу або розладу сну. І навпаки, поганий сон сприятиме зневодненню організму.

Фактично, є дослідження на тваринних моделях, які показують, що, ймовірно, тенденція, яку люди відчувають до більшої спраги вночі, пов'язана з природним процесом в організмі, метою якого є запобігання зневодненню протягом ночі.

Коли найкраще пити воду перед сном?

Спеціаліст із розладів сну Джессіка Венсел Рундо в інтерв'ю для Клівлендської клініки зазначає, що рекомендується припинити пити воду та інші рідини за 2 години до сну. Як правило, вона радить випивати менше як склянку води за дві години до сну і, якщо можливо, робити маленькі ковтки.

Переваги вживання води перед сном

Як відомо, вода є життєво необхідною рідиною для нашого організму. Вона допомагає виводити продукти розпаду або токсини, змащує твої суглоби (про що ти завжди повинен піклуватися), регулює температуру тіла, підтримує амортизацію сполучних тканин, серед інших функцій.



Не пий надто багато, щоб не мати проблем зі сном / Фото freepik

Вживання її також корисно для запобігання головного болю або відновлення рідини, коли відбувається мимовільна її втрата, як це трапляється з потом, під час перебування в дуже жаркому кліматі. І навіть може допомогти викликати розслаблення або полегшення певних симптомів, наприклад, коли є хвороба типу грипу або застуди.

Читай також Усього три інгредієнти: експерти з Гарварда розповіли, яким має бути ідеальний сніданок

Пити чи не пити склянку води перед сном – вирішувати тобі. Головне – не заливатися шаленою кількістю рідини. В інакшому разі існує висока ймовірність, що ти не зможеш виспатися.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.