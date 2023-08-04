Відповідь – так, і навіть якщо ми хотіли б, щоб він складався з наших улюблених пластівців або гарного змащеного маслом круасана, реальність дещо інша. Але набагато поживніша, ситніша і, якщо все зробити правильно, значно смачніша.

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У сніданку мають бути три інгредієнти

Тисячі відео з рецептами здорової їжі заполонили інстаграм, і ти можеш асоціювати здорове харчування з дивними назвами інгредієнтів або дещо складним приготуванням. Але, як стверджують у Гарварді, це зовсім необов'язково має бути так. Ідеальний, збалансований, здоровий сніданок складається лише з трьох інгредієнтів: нежирного білка, цільнозернових злаків і фруктів.

У принципі, ці три інгредієнти є основними елементами, яких ніколи не повинно бракувати. Хоча, за словами доктора Монік Телло, співробітника медичного журналу університету, ми також повинні додавати корисні жири. Мета полягає в тому, щоб сніданок забезпечив нас енергією, необхідною наразі, а також на наступні години.

Вівсянка – ідеальний варіант, оскільки це вуглевод, який повільно засвоюється і довше живить м'язи.

який повільно засвоюється і довше живить м'язи. Білок допомагає підтримувати відчуття ситості.

допомагає підтримувати відчуття ситості. Що стосується фруктів, то вони містять натуральні цукри та вітаміни, а також додаткову клітковину.

Що це означає на практиці

Ти можеш, наприклад, приготувати суміш з вівсянки, йогурту, фруктів і арахісового масла. Найкраще приготувати її з вечора і залишити на ніч у холодильнику, щоб вранці вона була свіжою і кремовою. Якщо у тебе є трохи більше часу, ти можеш приготувати яєчню з тостом з цільнозернового борошна і додати шматочок фрукта.



Потурбуйся, щоб твій сніданок був збалансованим / Фото Drazen Zigic

Можна спробувати приготувати вівсяний бісквіт, який готується за 5 хвилин. Все, що тобі потрібно – це банан, жменя вівсяних пластівців (залежно від смаку, чим більше, тим твердіше), яйце, дрібка кориці та мускатного горіха. Змішай все разом і поклади у миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі. За кілька хвилин у хвильовці все буде готово!

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Тепер, коли у тебе є ці три ключі, обирай свої улюблені комбінації та снідай, як чемпіон, щоранку. Ти побачиш, що, повернувшись додому з роботи, ти не будеш аж настільки голодним.

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