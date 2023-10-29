Чи корисно відкладати будильник зранку: що про це кажуть науковці

Кожен із нас стикався з цим. Зранку тебе зриває будильник, але ти зовсім не хочеш вилазити з-під ковдри. Що тоді робити? Відкладати будильник? Саме так!

Якщо ти нахилишся до смартфона і натиснеш кнопку відкласти, це може допомогти тобі прокинутися. Принаймні про це свідчать нові дослідження, опубліковані в Journal of Sleep Research. Так-так, ти не помилився!

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Тож подрімай ще трохи, а коли прокинешся, продовжуй читати про те, яку користь може принести тобі відкладення будильника.

Будильник відкладає більшість

Першою частиною дослідження було опитування, в якому вивчалися звички сну 1 732 осіб. Дослідження показало, що натискання кнопки "Відкласти" – дуже поширене явище. Фактично, 69% учасників зізналися, що натискали на кнопку або ставили кілька будильників, причому "снувальники" були більш схильні відкладати пробудження на потім у робочі дні.

Середній час, який учасники проводили в зоні "дрімоти", становив 22 хвилини. Виявилося, що люди, які натискали на відкладення будильника, були молодші за віком, ніж ті, хто не натискав. Відчуття надмірної сонливості, щоб встати з ліжка, було найпоширенішою причиною, через яку люди відкладали будильник.



Більшість людей відкладають будильник / Фото freepik

Друга частина дослідження включала спостереження за 31 людиною протягом трьох ночей, щоб оцінити, як дрімота впливає на їхню здатність обробляти інформацію, наскільки добре вони пам'ятають те, що тестували, і наскільки добре вони функціонують. Дослідники також звернули увагу на їхній настрій та рівень кортизолу, коли вони прокидалися.

Учасники засинали і прокидалися в один і той же час. Але вони відрізнялися тим, чи могли вони відкласти будильник, чи ні. У першому випадку учасники проспали всю ніч, а потім були розбуджені будильником у час, коли вони прокидалися. У другій умові вони встановили перший будильник за 30 хвилин до того, як мали прокинутися, і їм сказали "відкласти" будильник тричі з 10-хвилинними інтервалами.

Що виявили науковці

Дослідники виявили, що відключення будильника не впливає негативно на результати когнітивних тестів і може навіть полегшити прокидання та допомогти тобі почуватися бадьорішим уранці!

Дослідження показало, що коли 31 учасник вимикав будильник на 30 хвилин, це або покращувало, або не впливало на результати когнітивних тестів, порівняно з тим, коли їх різко будили.

Провідний автор дослідження Тіна Сунделін, доцент кафедри психології Стокгольмського університету у Швеції, розповіла в інтерв'ю NBC News: "Ранкове дрімання протягом 30 хвилин не робить вас більш втомленими і не збільшує ймовірність прокинутися з глибокого сну".



Відкладання будильника допоможе тим, кому важко прокидатися / Фото gpointstudio

Дослідження Сунделін також припускає, що відкладення будильника може допомогти тобі легше прокидатися. Учасники не повідомляли, що відчували себе більш сонними, коли використовували кнопку повтору, ніж ті, хто прокидався одразу після першого сигналу будильника; однак, за словами Сунделін, учасники прокидалися швидше.

Для тих, хто зазвичай дрімає, це може бути навіть корисним при пробудженні [...] Під час дрімоти, на відміну від того, коли доводиться прокидатися відразу, я б сказала, що вони швидше приходили до тями, хоча суб'єктивно не було різниці в тому, наскільки сонними чи бадьорими вони себе почували,

– додала вона.

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Тож, якщо ти звик відкладати будильник, не потрібно цього соромитися! Продовжуй натискати кнопку повтору з упевненістю, знаючи, що це не призведе до того, що ти встанеш ще більш сонливими чи когнітивно неповноцінними, як ті, хто здатен підхопитися з ліжка після одного будильника. Головне – відкладати будильник так, щоб не спізнитися нікуди.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.