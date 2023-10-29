Полезно ли откладывать будильник с утра: что об этом говорят ученые

Каждый из нас сталкивался с этим. Утром тебя срывает будильник, но ты совсем не хочешь вылезать из-под одеяла. Что тогда делать? Откладывать будильник? Именно так!

Если наклонишься к смартфону и нажмешь кнопку отложить, это может помочь тебе проснуться. По крайней мере, об этом свидетельствуют новые исследования, опубликованные в Journal of Sleep Research. Да-да, ты не ошибся!

Стоит внимания Безумно популярный коктейль, который станет украшением в любой вечер

Поспи еще немного, а когда проснешься, продолжай читать о том, какую пользу может принести тебе отложение будильника.

Будильник откладывает большинство

Первой частью исследования был опрос, в котором изучались привычки сна 1732 человек. Исследование показало, что нажатие кнопки "Отложить" – очень распространенное явление. Фактически 69% участников признались, что нажали на кнопку или ставили несколько будильников, причем "сновщики" были более склонны откладывать пробуждение на потом в рабочие дни.

Среднее время, которое участники проводили в зоне "дремоты", составлял 22 минуты. Оказалось, что люди, нажимавшие на отложение будильника, были моложе по возрасту, чем те, кто не нажимал. Чувство чрезмерной сонливости, чтобы встать с постели, было самой распространенной причиной, из-за которой люди откладывали будильник.



Большинство людей откладывают будильник / Фото freepik

Вторая часть исследования включала наблюдение за 31 человеком в течение трех ночей, чтобы оценить, как дремота влияет на их способность обрабатывать информацию, насколько хорошо они помнят то, что тестировали, и насколько хорошо они функционируют. Исследователи также обратили внимание на их настроение и уровень кортизола, когда они просыпались.

Участники засыпали и просыпались в одно и то же время. Но они отличались тем, могли ли они отложить будильник или нет. В первом случае участники проспали всю ночь, а затем были разбужены будильником в то время, когда они просыпались. Во втором условии они установили первый будильник за 30 минут до того, как должны были проснуться, и им сказали "отложить" будильник трижды с 10-минутными интервалами.

Что обнаружили ученые

Исследователи обнаружили, что отключение будильника не влияет негативно на результаты когнитивных тестов и может даже облегчить пробуждение и помочь тебе чувствовать себя бодрее утром!

Исследование показало, что когда 31 участник выключал будильник на 30 минут, это или улучшало, или не влияло на результаты когнитивных тестов, по сравнению с тем, когда их резко пробуждали.

Ведущий автор исследования Тина Сунделин, доцент кафедры психологии Стокгольмского университета в Швеции, рассказала в интервью NBC News: "Утренняя дремота в течение 30 минут не делает вас более уставшими и не увеличивает вероятность проснуться из глубокого сна".



Откладывание будильника поможет тем, кому трудно просыпаться / Фото gpointstudio

Исследование Сунделин также предполагает, что отложение будильника может помочь тебе легче просыпаться. Участники не сообщали, что чувствовали себя более сонными, когда использовали кнопку повтора, чем просыпавшиеся сразу после первого сигнала будильника; однако, по словам Сунделин, участники просыпались быстрее.

Для тех, кто обычно дремлет, это может быть даже полезным при пробуждении [...] Во время дремоты, в отличие от того, когда приходится просыпаться сразу, я бы сказала, что они скорее приходили в сознание, хотя субъективно не было разницы в том, насколько сонными или бодрыми они себя чувствовали,

– добавила она.

Читай также В какой позиции нужно спать, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и исполненным энергии

Итак, если ты привык откладывать будильник, не нужно этого стесняться! Продолжай нажимать кнопку повтора с уверенностью, зная, что это не приведет к тому, что ты встанешь еще более сонливыми или когнитивно ущербными, чем те, кто способен вскочить с постели после одного будильника. Главное – откладывать будильник так, чтобы не опоздать никуда.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.