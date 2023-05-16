Коронація Чарльза ІІІ витіснила порно з життя британців: PornHub вразив статистикою переглядів

Ясна річ, що коронація Чарльза ІІІ стала знаковою подією для всього світу. Але найважливішою вона все ж залишається для мешканців Великої Британії.

Власне, вони зробили масову перерву в мастурбації під час коронації Чарльза ІІІ. Правда, відразу ж після цього надолужили згаяний час. Розберімося разом, що розказує статистика.

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Що показала статистика PornHub

Трафік перегляду сторінок, зібраний PornHub, показав, як змінювалися тенденції перегляду порно в країні впродовж дня під час суботньої церемонії 6 травня та після неї.

Дані показали, що британці на деякий час призупинили перегляд контенту для дорослих, поки коронували короля Чарльза. Найнижчий трафік спостерігався об 11 ранку, у момент початку церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Показники почали різко падати приблизно за годину до початку першої частини процесії з Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства, імовірно, через задушливі національні монархічні настрої.

Дані, що показують коливання кількості переглядів сторінок PornHub у порівняні з середньостатистичним днем:



Статистика переглядів порно / Скриншот

У піковий момент кількість людей, які дивляться порно по всій країні, впала на 10,4% нижче середньоденного показника. Тож, Великобританія, здавалося, була повністю поглинута королівською лихоманкою.

З мільйонами користувачів кожен з цих відсотків, за даними PornHub, означає "сотні тисяч людей, які пропускають свій ранковий візит до PH".

Коли розпочалася церемонія в абатстві, кількість людей, які розважалися, знову почала зростати. Перед 13:00 баланс вдалося відновити, але незабаром все пішло у зворотному напрямку.

Коли королівська процесія мала повернутися до Букінгемського палацу близько 13:30, народ пішов у зворотному напрямку, з новою силою заходячи на порносайти.

До 14:00, коли король Чарльз щасливо повернувся до свого палацу, Великобританія прискорила темп, що призвело до сплеску переглядів сторінок на 7,7% вище середнього.

Це може бути сплеск патріотичного ентузіазму або тому, що у людей був вихідний, і вони мали більше можливостей відвідати PornHub,

– каже представник ресурсу.

Він додав, що люди "знайшли час пізніше вдень, щоб відвідати сайт, коли зазвичай вони б цього не зробили".

"Хоча PH не називає конкретну кількість користувачів, можна з упевненістю сказати, що коронація, можливо, змінила графік кількох сотень тисяч суботніх відвідувачів сайту", – кажуть у виданні.

Жителі північного сходу, схоже, найбільше зацікавилися тим, що відбувається у Вестмінстері: у них на 25% знизився рівень перегляду порно в суботу.

Тим часом добрі люди на південному заході були явно менш стурбовані, з падінням звичайного трафіку лише на 1%.

У столиці кількість переглядів знизилася на 7%.



Розподіл спаду переглядів по регіонах / Скриншот

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До слова, в Україні теж пильно стежили за коронацією Чарльза ІІІ. Але, ясна річ, не настільки, щоб відмовляти собі у приємному. Правда, статистику на цей день по всьому світу PornHub не вивчав.