Жінка розповіла, що вона з чоловіком володіли успішним меблевим бізнесом у великому місті. Їхнє підприємство дозволяло чоловікові мати достатньо вільного часу, який можна було присвятити хобі. Вона ж зайнялася пошуком покоївки, яка б допомагала по дому.

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Покоївка була на 10 років старша

Нашій героїні таки вдалося найняти жінку з сільської місцевості. Її порекомендувала спільна знайома. І попри те, що покоївка на 10 років старша, вона випромінювала чарівність та демонструвала відмінний професіоналізм, охайність та привітність.

Жінка влаштувала покоївку в сусідній вільній кімнаті поруч з балконом. Там же чоловік доглядав свого папугу. Минуло пів року і дружина почала зауважувати, що її чоловік поводиться якось підозріло. Спочатку він був дещо незграбним і сором'язливим у присутності покоївки. А потім усе було як у голлівудській комедії.



Чоловік зраджував дружині з покоївкою / Фото drobotdean

Вона виявила, що чоловік навмисно уникає бути наодинці з покоївкою. Коли дружини не було вдома, він зустрічався зі своїми друзями або ж займався доглядом рослин на даху. Там же він навчав папугу простих фраз. Тож дружина почувалася спокійно та продовжувала займатися бізнесом.

Але згодом поведінка чоловіка стала ще більш незвичною. Він рідко відвідував столярну майстерню або спілкувався з друзями. Натомість він більшу частину свого часу проводив з папугою на даху.

Одного дня дружина повернулася додому раніше, ніж зазвичай, і покликала покоївку, щоб та відчинила двері. Не отримавши відповіді, вона зателефонувала їй. Жінка попросила вибачення та пояснила, що розвішувала білизну. Наша героїня була вражена, адже покоївка зазвичай розвішує білизну в години максимального сонячного світла, щоб одяг був свіжим і ароматним.

Поведінка чоловіка викликала підозру

Не менш дивною була поведінка її чоловіка. Він зустрів її з невиправданою близькістю, наче щось приховував. Дружина почала підозрювати його у зраді і в тому, що він має таємний зв'язок з покоївкою. Попри підозри, вона заспокоювала себе тим, що більш приваблива та крута, ніж служниця.

Усе змінилося одного дня, коли жінка винесла свіжовипрану білизну на дах. Відчинивши двері, вона почула папугу, який імітував дивні та відверті фрази. Вона не могла повірити, що її чоловік міг навчити птаха цих слів. Тож зробила висновок, що пернатий сам вивчив їх, коли чоловік зустрічався з покоївкою. Це зробило зраду очевидною.



Чоловіка викрив папуга, який імітував звуки зі спальні / Фото prostooleh

Попри впевненість у підозрах, дружина шукала неспростовних доказів. Вона вирішила встановити приховану камеру у кімнаті покоївки та впродовж тижня отримала підтвердження. Ба більше, вона дізналася, що служниця спокусила чоловіка, щоб профінансувати свої амбіції, але згодом від них відмовилася.

Дружина підслухала розмову чоловіка з покоївкою про те, що він втомився від жінки та шукає нових вражень. Він жадав мати жінку, здатну виконувати його унікальні бажання. Ба більше, він разом зі служницею мріяли втекти разом, щоб жити нове життя.

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Однак дружина була сповнена рішучості не допустити цього. Зрештою, вона вирішила подати на розлучення та надати докази зради чоловіка своєму адвокатові, щоб забезпечити захист своїх прав у суді.