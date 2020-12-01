29-річна модель Кортні Келлар потішила своїх прихильників в інстаграмі серією фото. На них красуня позує у спокусливій сукні, яка виграшно підкреслює її бюст і стрункі ніжки. Насолоджуйся гарячими фото Кортні на Men 24!

Модель Кортні Келлар не стомлюється тішити своїх підписників спокусливим фото. На днях красуня виклала серію світлин, на яких вона позує у сукні, що виграшно підкреслює її стрункі ніжки та неймовірний бюст. Насолоджуйся гарячим фото моделі на Men 24!

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Прихильники 29-річної моделі захоплені її красою. Тож не дивно, що вони буквально засипали її компліментами та лайками в мережі:

"Неймовірна";

"Приголомшлива";

"Чарівна дівчина";

"Дівчинко, я одержима тобою";

"Просто дуже красива";

"Відмінні фото";

"Вау! Це моя абсолютна фаворитка".

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Кортні обожнює також викладати на своїй сторінці фотографії у купальнику, тож на неї однозначно варто підписатися. Гарантуємо естетичну насолоду!